Es oficial: estos son los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en noviembre 2025

Varios modelos de Android y iPhone dejarán de ser compatibles con la famosa app de mensajería por falta de soporte técnico.

A partir de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de teléfonos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema y seguridad. La decisión, confirmada por Meta , busca garantizar el correcto desempeño de la aplicación y proteger la información de los usuarios.

La medida afectará principalmente a dispositivos más antiguos , que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo ni parches de seguridad. Esto puede generar errores, cierres inesperados o la imposibilidad de abrir la app.

Desde el 1 de noviembre de 2025 , WhatsApp dejará de ser compatible con los dispositivos Android que tengan la versión 5.0 o anterior y con los iPhone que no superen iOS 15.1 . Los usuarios que tengan equipos dentro de este rango podrán notar fallas progresivas hasta que el servicio deje de funcionar por completo.

En los modelos de Apple con iOS 12 o anterior , la app directamente dejará de abrir, sin posibilidad de actualización ni uso parcial.

Por qué WhatsApp va a dejar de funcionar en algunos celulares

El motivo principal está vinculado a la seguridad y estabilidad del servicio. WhatsApp requiere versiones de software que puedan ejecutar los protocolos más recientes de cifrado y protección de datos. Los teléfonos que quedaron desactualizados no cumplen con esas exigencias y son más vulnerables a fallas o ataques externos.

Quienes todavía tengan un modelo afectado pueden verificar si su equipo permite una actualización de Android o iOS. Si no es posible, la única opción es cambiarse a un dispositivo más nuevo. Antes de hacerlo, conviene crear una copia de seguridad en Google Drive o iCloud para conservar los chats, fotos y archivos personales.