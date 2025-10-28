SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de octubre 2025 - 12:00

Es oficial: estos son los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en noviembre 2025

Varios modelos de Android y iPhone dejarán de ser compatibles con la famosa app de mensajería por falta de soporte técnico.

WhatsApp ya confirmó que celulares van a dejar de recibir actualizaciónes a partir de noviembre.

WhatsApp ya confirmó que celulares van a dejar de recibir actualizaciónes a partir de noviembre.

A partir de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de teléfonos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema y seguridad. La decisión, confirmada por Meta, busca garantizar el correcto desempeño de la aplicación y proteger la información de los usuarios.

La medida afectará principalmente a dispositivos más antiguos, que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo ni parches de seguridad. Esto puede generar errores, cierres inesperados o la imposibilidad de abrir la app.

Informate más
Celulares PhoneArena

Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar

Desde el 1 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con los dispositivos Android que tengan la versión 5.0 o anterior y con los iPhone que no superen iOS 15.1. Los usuarios que tengan equipos dentro de este rango podrán notar fallas progresivas hasta que el servicio deje de funcionar por completo.

A continuación, algunos de los modelos que quedarán fuera del soporte oficial:

Android:

  • Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5.
  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3.
  • Sony: Xperia Z, SP, T, V, Z2.
  • Otros: Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8.

iOS:

  • iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

En los modelos de Apple con iOS 12 o anterior, la app directamente dejará de abrir, sin posibilidad de actualización ni uso parcial.

Por qué WhatsApp va a dejar de funcionar en algunos celulares

El motivo principal está vinculado a la seguridad y estabilidad del servicio. WhatsApp requiere versiones de software que puedan ejecutar los protocolos más recientes de cifrado y protección de datos. Los teléfonos que quedaron desactualizados no cumplen con esas exigencias y son más vulnerables a fallas o ataques externos.

Quienes todavía tengan un modelo afectado pueden verificar si su equipo permite una actualización de Android o iOS. Si no es posible, la única opción es cambiarse a un dispositivo más nuevo. Antes de hacerlo, conviene crear una copia de seguridad en Google Drive o iCloud para conservar los chats, fotos y archivos personales.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias