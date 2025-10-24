¿WhatsApp llena tu memoria? Así podes gestionar el almacenamiento del celular

Distintos ajustes de Meta permiten limitar las descargas automáticas, borrar archivos y liberar espacio, optimizando el rendimiento y la batería del teléfono.

Limitar mensajes antiguos y controlar la descarga de multimedia evita que el celular se llene, asegurando espacio disponible para otras apps y archivos.

Que WhatsApp termine ocupando gran parte del espacio de nuestro celular es una realidad con la que muchos usuarios conviven a diario. La app de mensajería más utilizada del mundo, con más de 2.000 millones de personas conectadas, no solo envía mensajes de texto, también genera una gran cantidad de fotos, videos, audios y documentos que se almacenan automáticamente .

Con el tiempo, esta acumulación puede saturar la memoria y afectar el rendimiento del dispositivo, evitando, incluso, que se actualice el sistema operativo . Por eso, aprender a gestionar los datos de la plataforma es esencial. ¡Descubrí cómo hacerlo!

Por defecto, WhatsApp descarga automáticamente todos los contenidos multimedia que recibimos. Esto incluye fotos, audios y videos, lo que puede saturar rápidamente la memoria del celular, especialmente en grupos activos .

Para evitarlo, se recomienda ir a "Ajustes" < "Almacenamiento y datos" < "Descarga automática de archivos" , y cambiar todas las opciones a “nunca” . De este modo, solo podrás verlos únicamente cuando decidas abrirlos, eligiendo cuáles querés mantener y cuáles no.

Aunque desactivemos la descarga automática, es probable que todavía tengamos archivos almacenados que ya no necesitamos. WhatsApp cuenta con un administrador de almacenamiento que permite revisar los contenidos por tamaño y fecha.

Entrando a "Ajustes" < "Almacenamiento y datos" < "Administrador de almacenamiento", se pueden eliminar fotos y videos grandes o duplicados, incluidos aquellos que enviamos a varios chats. También es útil revisar cada conversación por separado, identificando los archivos que no queremos conservar y liberando espacio de manera más controlada.

Whatsapp almacenamiento Gentileza: Xataka

Revisar y salir de grupos o canales que ya no usamos

Muchos usuarios terminan en grupos que pierden relevancia con el tiempo, lo que genera mensajes y archivos que llenan la memoria sin que nos demos cuenta.

Salir de estos chats o comunidades es sencillo: desde la lista de conversaciones, manteniendo pulsado sobre el que queremos o entrando en él, se puede seleccionar “Salir y eliminar para mí”. Esto borra automáticamente todos los archivos compartidos y evita que sigan acumulándose.

whatsapp grupo Gentileza: Xataka

Limitar el almacenamiento de mensajes antiguos

WhatsApp permite establecer un límite de tiempo para los textos que se guardan en el teléfono. Activando opciones como “Eliminar mensajes antiguos después de 30 días” o “6 meses”, se puede reducir la cantidad de datos acumulados sin perder control sobre la información más reciente.

Usar almacenamiento externo o la nube

Para quienes reciben y envían muchos archivos, una solución práctica es trasladar fotos, videos o documentos importantes a la nube o a tarjetas SD (si el dispositivo lo permite). De esta manera, se conserva el contenido relevante sin que WhatsApp siga llenando la memoria interna del teléfono.

Aplicaciones como Google Drive o iCloud pueden sincronizar automáticamente los archivos, facilitando su gestión y liberando espacio local.