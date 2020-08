Todas las novedades de FIFA 21 "Ultimate Team"

Xavi.jpg En el FIFA 21 se podrá usar a Xavi Henández, así como otros 100 "Íconos" del fútbol. EA Sports

Por otro lado, también introdujeron el “Modo Cooperativo”, una función en la cual se puede jugar con amigos en los distintos modos de juego buscando ganar mejores recompensas y dando la posibilidad de que la comunidad se “conecte para jugar”.

Además, agregaron la opción de completar “Objetivos Comunitarios”, en el cual la comunidad del FIFA 21 se une para completar distintos desafíos y ganar recompensas en conjunto. Algo del mismo estilo son los “Objetivos por equipos”, donde toda la comunidad FIFA se separará en dos equipos y competirán, de la misma manera que con los otros modos, por recompensas especiales.

El FIFA 21 también se destaca por tener la posibilidad de personalizar hasta 34 características únicas de los estados, cosa que no había pasado nunca en la franquicia de videojuegos. Así, será posible mostrar trofeos, cambiar hinchadas, elegir diseños únicos y al mismo tiempo ir demostrando un progreso en las formas que va teniendo el campo de juego. Esto también da a entender que, a pesar de que en el fútbol real no se permiten aficionados en los partidos debido al coronavirus, esto no sucederá en el mundo de los videojuegos y los jugadores podrán disfrutar con la cancha llena.

FIFA 21 Haaland.jpg En la nueva versión de la franquicia de videojuegos los desarrolladores optaron por usar como estrellas a jugadores jóvenes como Erling Braut Haaland. @EASPORTSFIFA

Por último, la función "Un Club de FUT" no solo permite a los jugadores poder usar sus versiones del FIFA 21 de vieja generación en las consolas de nueva generación, como lo son la PS5 o la Xbox Serie X, sino que también permitirá transferir todo el progreso de Ultimate Team desde una consola a la otra, lo que da a entender que el juego entre consolas será posible, algo que tampoco había sucedido nunca en este tipo de videojuegos.