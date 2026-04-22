La FIFA saca a la venta más entradas a 50 días del Mundial 2026: cómo comprarlas y cuánto cuestan

El organismo habilita otra etapa de venta online para los 104 partidos, con alta demanda y precios que varían según la instancia del torneo.

A poco más de un mes del inicio del torneo, la FIFA confirmó que pondrá a disposición un nuevo lote de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , que comenzará el 11 de junio. La venta se habilitará este miércoles al mediodía a través del sitio oficial, bajo un sistema digital con disponibilidad en tiempo real.

En esta etapa, los fanáticos podrán acceder a tickets de categorías 1, 2 y 3 , incluso con algunas ubicaciones preferenciales cercanas al campo de juego. El proceso será por orden de llegada, con colas virtuales para organizar el ingreso de usuarios ante la alta demanda esperada.

Según informó el presidente de la entidad, Gianni Infantino , ya se comercializaron cerca de 5 millones de entradas , reflejando el enorme interés global. El objetivo es superar el récord de asistencia de la edición 1994.

El sistema de compra permite seleccionar partidos, elegir ubicaciones o utilizar la opción de mejor asiento disponible, completar el pago y recibir la confirmación de manera inmediata. Sin embargo, desde la organización aclararon que adquirir una entrada no garantiza el ingreso a los países sede — Estados Unidos , México y Canadá — por lo que recomiendan iniciar con anticipación los trámites migratorios.

Según informó el presidente de la entidad, Gianni Infantino, ya se comercializaron cerca de 5 millones de entradas, reflejando el enorme interés global. El objetivo es superar el récord de asistencia de la edición 1994.

En cuanto a los valores, varían según el partido y la fase. En la etapa inicial, los precios oscilaron entre 60 y 140 dólares, aunque luego aumentaron. Para la final, las entradas pasaron de 8.680 a 10.990 dólares en sus mejores ubicaciones.

También se ofrecen paquetes “hospitality”, con servicios exclusivos, cuyos valores van desde 1.400 hasta 100.000 dólares. Además, la FIFA mantiene una plataforma oficial de reventa segura, aunque con precios generalmente más elevados.

El esquema de precios generó críticas de organizaciones como la Federación de Aficionados Europeos (FSE) y Euroconsumers, que cuestionaron la política comercial del organismo. Aun así, desde la FIFA sostienen que los valores responden a una demanda “descomunal” y a un sistema dinámico según el atractivo de cada partido.