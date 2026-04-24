Más de 120 ONG alertan sobre los riesgos para quienes viajan al Mundial 2026 en EEUU

Las organizaciones acusan "graves violaciones de derechos". De esta forma, apuntan directamente contra las políticas de Donald Trump.

Las ONG advierten sobre los riesgos de viajar a EEUU para el Mundial.

Una coalición de más de 120 organizaciones de derechos humanos emitió una advertencia dirigida a quienes planeen asistir al Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos , al señalar que podrían enfrentar “graves violaciones de derechos” en el contexto de las actuales políticas migratorias a cargo del presidente estadounidense Donald trump .

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El torneo, organizado en conjunto con México y Canadá , tendrá la mayoría de sus partidos en territorio estadounidense, lo que concentra las preocupaciones de estas organizaciones.

Las ONG apuntaron directamente contra la administración del presidente Donald Trump , a la que acusaron de impulsar una agenda “draconiana” en materia migratoria y de derechos humanos.

Según el documento, aficionados, jugadores, periodistas y trabajadores vinculados al evento podrían verse afectados por controles más estrictos , restricciones de ingreso y posibles situaciones de vulneración de derechos.

Presión sobre la FIFA

El colectivo también instó a la FIFA a intervenir para garantizar condiciones seguras para todos los asistentes al torneo.

“Hace tiempo que la FIFA debería aprovechar su influencia para impulsar cambios de políticas significativos y garantías vinculantes”, sostuvo Jamil Dakwar, referente de la ACLU.

Las críticas incluyeron también cuestionamientos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su cercanía con la administración estadounidense.

Entre los principales puntos señalados, las organizaciones advirtieron que ciudadanos de algunos países clasificados, como Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil, podrían tener dificultades para viajar debido a restricciones vigentes.

Si bien desde Washington aseguraron que los visados turísticos no se verán afectados, no existe garantía de aprobación, incluso con entradas confirmadas para los partidos.

Además, el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos generó preocupación entre potenciales visitantes, especialmente por las redadas y controles migratorios.

Copa del Mundo Mundial 2026 Alex Wong/Getty Images El mundial comenzará en junio. Alex Wong/Getty Images

La postura de la FIFA

Ante las críticas, la FIFA afirmó que mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y destacó la creación de un grupo asesor independiente, así como distintos documentos orientados a proteger a los participantes del torneo.

Sin embargo, las ONG consideran insuficientes estas medidas y reclaman acciones concretas que garanticen seguridad jurídica y protección efectiva para millones de personas que podrían viajar al evento.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 104 partidos y una afluencia masiva de público internacional. En ese contexto, la advertencia de las organizaciones añade un nuevo factor de incertidumbre en torno a la organización del torneo en suelo estadounidense.

El debate ahora gira en torno a si las garantías ofrecidas serán suficientes para asegurar que el evento deportivo más importante del mundo se desarrolle sin conflictos vinculados a derechos humanos.