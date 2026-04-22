Lamine Yamal se lesionó pateando un penal para el Barcelona y peligra su participación en el Mundial 2026

. Aún se desconoce la lesión del crack Culé y se esperan para mañana losresultados de los estudios.

En un hecho insólito, la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, se lesionó al patear un penal contra el Celta de Vigo este miércoles y corre riesgo su participación en el Mundial 2026. A pesar de que finalmente convirtió, el también 10 de la selección española no festejó el gol y se tiró al piso mientras sus compañeros se acercaban a felicitarlo.

El jugador, de 18 años, salió visiblemente afectado a los 40 minutos del primer tiempo y parece muy difícil que llegue a jugar el Clásico con el Real Madrid en apenas dos semanas , cuando el equipo Culé podría consagrarse como campeón de liga ante su eterno rival.

Más grave que su ausencia ante los Merengues, sería faltar al Mundial. La cita máxima del fútbol iniciará en apenas 50 días y se desconoce la gravedad de la lesión de Yamal.

El delantero blaugrana fue sustituido por el joven sueco Roony Bardghi, mientras el encuentro estaba detenido por una urgencia médica en las gradas.

Las tres posibles revelaciones de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 tendrá a estas selecciones que, en los papeles previos, no parten como candidatas a quedarse con el título. Esto se debe a que están lejos de tener la cantidad de figuras que tienen Argentina, Francia, Brasil o España.

Pero con poco o casi nada, podrían ser el mayor dolor de cabeza de las potencias. Buscarán aprovecharse de quienes los subestimen, ya que la falta de jerarquía busca ser reemplazada por juego colectivo o apostar todo a sus pocas o, en algunos casos, única estrella.

Noruega

Los nórdicos llegaron al Mundial 2026 con el objetivo de competir. Tras décadas de ausencia en los grandes escenarios, la aparición de Erling Haaland ha devuelto a los nórdicos al mapa grande. El atacante del Manchester City es un goleador nato y fue clave para clasificar a la Copa del Mundo.

Noruega compartirá zona con Francia, Senegal e Irak, un grupo bastante complicado. Sin embargo, a su goleador lo acompañará otra estrella de gran calibre como Martin Odegaard, así como buenos futbolistas como Alexander Sorloth, Sander Berge, Andreas Schjelderup y Oscar Bobb. El debut de los nórdicos será el martes 16 de junio, ante la ya mencionada Irak en Boston desde las 19:00.

Paraguay

Los sudamericanos llevan tiempo sin poder clasificar a la Copa del Mundo, por lo que su participación en el Mundial 2026 llega acompañada de mucha ilusión para todo su pueblo. La mano de Gustavo Alfaro fue clave, ya que le devolvió las características que lo habían hecho un combinado nacional fuerte.

A figuras como Gustavo Gómez, Junior Alonso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, se les suman también jugadores jóvenes que dan que hablar en Europa. El picante Julio Enciso, el habilidoso Diego Gómez y el firme Omar Alderete son las principales caras de la renovación de la Albirroja, que llevaba 16 años sin participar en este certamen.

El estreno será bastante complicado: el viernes 12 de junio, desde las 22:00 en California, más precisamente en el SoFi Stadium, se mide contra uno de los organizadores, Estados Unidos de Mauricio Pochettino.

Japón

Los asiáticos suelen clasificar a la Copa del Mundo; no es algo nuevo, pero jamás llegan con chapa de poder competir. Si bien siempre mostraron un despliegue físico envidiable, hoy le han sumado una madurez táctica y técnica que los posiciona de otra manera

Pero desde hace unos años, los nipones han diseñado una potenciar esos aspectos. Hoy cuentan con un esquema que pone en aprietos a los equipos más ofensivos del mundo y daña a sus rivales en el momento menos esperado. De esta manera, con un papel mucho más protagónico, tratarán de ser la gran sorpresa del Mundial 2026. El debut será el domingo 14 de junio, a las 17:00 en Dallas ante Países Bajos.