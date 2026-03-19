Fortnite Rivalidades: fecha de lanzamiento y horarios de la nueva temporada del Capítulo 7

El juego suma un sistema de bandos enfrentados, cambios en el mapa con zonas heladas, nuevas armas y el regreso de personajes importantes.

El ciclo "Duelo Final" estará activo hasta el 6 de junio de 2026.

La nueva etapa de Fortnite ya es una realidad. Hoy se lanza oficialmente "Rivalidades" , la Temporada 2 del Capítulo 7 , una actualización que suma cambios en el mapa , mecánicas de juego y una historia centrada en los fragmentos del Punto Cero .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El contenido también trae el regreso de personajes clave y la aparición de una zona helada que tendrá un papel central en la evolución de la isla durante los próximos meses.

Epic Games anunció que la versión llega acompañada del mantenimiento de servidores y horarios escalonados según cada país. A continuación, conocé los detalles.

La nueva temporada de Fortnite comenzó el jueves 19 de marzo de 2026 , luego de una breve extensión de la entrega anterior que generó gran expectativa entre los jugadores: el evento de cierre de "Oleada de Adrenalina" mostró la partida de la nave del Viajero Oscuro hacia otra dimensión, dejando la isla vulnerable a antiguas amenazas.

Después, el juego entró en pausa técnica para realizar el mantenimiento en los servidores, necesario para incorporar todos los cambios.

Epic Games confirmó que el ciclo "Duelo Final" estará activo hasta el 6 de junio de 2026, permitiendo a los jugadores escalar los todos los niveles del Pase de Batalla.

Ya está disponible para todas las plataformas, incluyendo la nueva Nintendo Switch 2, donde se reportan mejoras significativas en el rendimiento gráfico para esta actualización.

DUELO FINAL

Horarios confirmados para la actualización v39.00

Para evitar la saturación de los servidores, Epic Games programó el mantenimiento habitual de madrugada. Durante este periodo, los servicios de emparejamiento se desactivan y el juego permanece inaccesible hasta que se aplica la actualización completa.

De esta manera, los horarios estimados para la apertura de servidores (siempre sujetos a ajustes de último minuto) son:

España: entre las 11:00 y las 13:00 del 19 de marzo.

entre las 11:00 y las 13:00 del 19 de marzo. México: entre las 04:00 y las 06:00 del 19 de marzo.

entre las 04:00 y las 06:00 del 19 de marzo. Argentina y Chile: entre las 07:00 y las 09:00 del 19 de marzo.

entre las 07:00 y las 09:00 del 19 de marzo. Colombia y Perú: entre las 05:00 y las 07:00 del 19 de marzo.

El tamaño de la actualización v39.00 es bastante grande debido a la remodelación de varios biomas, por lo que se recomienda iniciar la descarga lo antes posible para entrar en la rotación de partidas ni bien el estatus de los servidores pase a "Online".

Resumen de las últimas filtraciones antes del gran lanzamiento

Uno de los ejes principales es la continuidad de la historia del Punto Cero. En esta nueva etapa, los fragmentos de esta energía comienzan a dispersarse por la isla, generando alteraciones en el mapa. Este fenómeno está directamente vinculado a las acciones del llamado "Viajero oscuro", que habría estado manipulando los eventos desde otra dimensión.

Entre las pistas más comentadas apareció un mensaje en código Morse dentro del juego que repetía la frase "Foundation, do you copy?", lo que anticipó el regreso de La Fundación.

El personaje, clave en capítulos anteriores, vuelve con un rediseño visual que sugiere una versión alternativa proveniente de otra realidad.

Otro de los grandes protagonistas es el Rey del Hielo, y su presencia está ligada a una zona congelada. En el avance se observa un castillo cubierto de nieve que recuerda al antiguo Pico Polar.

Embed - Fortnite - Chapter 7 Season 2: Showdown Launch Trailer | PS5 & PS4 Games

El mapa, de hecho, es uno de los elementos que más cambios presenta. La isla presenta cuatro ubicaciones principales que serán el foco de los desafíos iniciales: Fortaleza Fría (base de operaciones del Rey de Hielo), Costa Calamar, Territorio Tenebroso (el área donde la influencia del Viajero Oscuro es más visible) y el Nuevo Santuario (el bastión de Los Siete y La Fundación).

mapa fortnite Gentileza: Gamer Focus

En cuanto a jugabilidad, la gran novedad es el sistema de "Rivalidades" o "Duelo Final". Al iniciar, los usuarios deben elegir un bando: el equipo de La Fundación o el del Rey del Hielo.

A partir de ahí, cada eliminación suma puntos para el grupo, desbloqueando armas, habilidades y recompensas a medida que progresa la competencia.

duelo final fortnite Gentileza: Gamer Focus

Relacionado a esto, el sistema de combate se diversifica con nuevas armas y objetos que parecen sacadas de diferentes épocas de la historia de Fortnite.

Entre ellos se encuentran un rifle Vector 7 (un fusil de precisión con mira térmica ideal para distancias largas), una escopeta de Recarga Caótica, una dinamita Rebotadora (detona después de varios saltos) y guanteletes del Rey de Hielo.

nuevas armas fortnite

El Pase de Batalla, por su parte, incluye skins destacadas. Los protagonistas son Bugs Bunny y Daffy Duck, marcando una nueva alianza con franquicias externas.

Además, las filtraciones sugieren que a mitad de temporada veremos una colaboración con Toy Story (Woody y Buzz Lightyear) y una versión del Capitán América.

SKINS FORTNITE Gentileza: Gamer Focus

Sin embargo, no todo fue entusiasmo. Parte de la comunidad criticó el ajuste de precios en las Monedas V. Aunque los costos se mantienen, la cantidad de fichas por paquete disminuyó. A su vez, el Pase de Batalla ya no otorgará adicionales como recompensa tras el nivel 100.