Resident Evil Requiem: todo sobre el nuevo juego de la saga de terror de Capcom

La novena entrega de Resident Evil ya se posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos de la empresa: conocé por qué está en boca de todos.

La saga Resident Evil , una de las obras más influyentes del género survival horror , volvió a expandirse con el lanzamiento de Resident Evil Requiem, la nueva entrega desarrollada por Capcom, que continúa la historia de la icónica saga que nació hace casi tres décadas y continúa ganando popularidad a paso acelerado. En este nuevo capítulo, apuestan nuevamente por la clásica mezcla de exploración, terror y combate que define el título.

El juego, estrenado el 27 de febrero de este año, llega para continuar la trama de Raccoon City , siguiendo la línea narrativa que en los últimos años se consolidó con entregas anteriores como Resident Evil 7 y Resident Evil Village. Con Resident Evil Requiem, la empresa japonesa busca presentar una historia que conecta elementos clásicos de la saga, con nuevas amenazas, funciones y mecánicas que fueron muy bien recibidas por los jugadores.

La historia del juego sigue a Grace Ashcroft , una agente del FBI que investiga una serie de muertes misteriosas. Durante su investigación, la protagonista descubre pistas que la conducen a la corporación Umbrella , la organización responsable de los desastres biológicos que marcaron la historia de la saga.

A medida que avanza la historia, Grace se ve envuelta en una serie de eventos que la enfrentan a nuevas criaturas y a organizaciones que buscan utilizar armas biológicas con fines militares. A medida que el jugador avanza por la historia se va a encontrar en instalaciones abandonadas, laboratorios secretos y zonas urbanas devastadas, todos diseñados para reforzar el clima de horror y desolación que caracteriza a la franquicia.

El juego también incluye la participación de Leon S. Kennedy , uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia, quién aparece en la historia para enfrentar la nueva amenaza que se esconde en la devastada Raccoon City. A medida que sus caminos se cruzan, Grace y Leon deberán enfrentarse a su pasado y, al mismo tiempo, descubrir la verdad detrás del incidente que marcó la ciudad.

re9

Cómo es la jugabilidad del nuevo Resident Evil

La entrega combina el punto de vista de ambos protagonistas, lo que emocionó al público incluso antes del estreno. El juego nos ofrece dos perspectivas: la de Grace, novata que debe enfrentarse a horrores que nunca imaginó, y el de Leon, veterano de la saga con amplia experiencia en combate. En términos de jugabilidad, Resident Evil Requiem mantiene el enfoque clásico del survival horror, pero con secciones de juego más agresivo. El juego combina:

Exploración de escenarios.

Resolución de puzzles.

Gestión de recursos.

Enfrentamientos y combate.

Uno de los elementos característicos de la saga es la sensación constante de vulnerabilidad del jugador. A diferencia de otros juegos con elementos de acción, en Resident Evil los recursos como munición o curación suelen ser limitados, lo que obliga a tomar decisiones estratégicas durante el juego.

El título utiliza el RE Engine, motor gráfico desarrollado por Capcom que ya fue utilizado en entregas anteriores de la saga.

re9 jugabilidad

Plataformas donde se puede jugar a Resident Evil Requiem

El juego está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, manteniendo el enfoque en consolas de nueva generación para aprovechar al máximo las capacidades gráficas del RE Engine. Este motor gráfico permite recrear ambientes, iluminación y efectos más detallados.

También está disponible en PC: el juego se puede adquirir y descargar a través de plataformas digitales como Steam, donde también es posible acceder a actualizaciones y contenido adicional que se vaya incorporando con el tiempo.

Como ocurrió con entregas anteriores de la saga, la compañía anticipó que el juego podría recibir contenido descargable (DLC) en el futuro. Estas expansiones suelen incluir nuevas historias, desafíos adicionales o modos de juego que amplían la experiencia más allá de la campaña principal. La disponibilidad en múltiples plataformas y el soporte posterior al lanzamiento forman parte de la estrategia de Capcom para mantener activa a su comunidad y extender la vida útil del título dentro del mercado.