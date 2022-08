Cloud Gaming: todo lo que necesitas saber

Poder disfrutar de los títulos más recientes on-demand, desde una variedad de dispositivos, por el pago de una suscripción, contando con una buena conexión a Internet, no es exclusivo de Netlfix. También lo ofrece el Cloud Gaming o juegos en la nube, definido por muchos especialistas como el futuro de los videojuegos. Aunque existe desde fines del año 2000, los avances tecnológicos y el aumento de la velocidad de Internet han impulsado a muchos proveedores a ofrecer plataformas con centenares de títulos en línea como Nvidia® con GeForce NOW, Google con Stadia™, Sony con PlayStation™ Now, o Microsoft con Xbox® Cloud Gaming. Sin embargo, para incursionar en el Cloud Gaming es importante entender las ventajas y desventajas de esta modalidad. Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, comparte las más destacadas.