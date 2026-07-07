Google usa tus datos para entrenar su IA sin que muchos lo sepan: cómo desactivar la función

Una actualización de privacidad habilita el uso de imágenes, audios y búsquedas para entrenar la IA de Google, aunque los mismos nos provengan de Gemini. Qué cambió, qué aplicaciones alcanza y cómo desactivar la función.

Google volvió a quedar en el centro del debate por la privacidad tras modificar la configuración de sus servicios de búsqueda para así lograr recolectar más cantidad de datos que puede utilizar en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial . En detalle, el gigante de Silicon Valley llevó adelante modificaciones y ahora las imágenes, audios, videos y otros archivos multimedia que los usuarios carguen en distintas herramientas de la compañía podrán emplearse con ese fin, salvo que la opción sea desactivada manualmente.

La modificación fue comunicada en junio mediante un correo electrónico a los usuarios y llegó acompañada de una actualización de las opciones de privacidad . Bajo el argumento de ofrecer un mayor control sobre el historial y las recomendaciones personalizadas, Google incorporó una nueva configuración que habilita el uso de más información para desarrollar sus sistemas de IA .

Uno de los mayores puntos de debate es el alcance de la medida. Es que los datos recolectados no son tomados únicamente del buscador tradicional o de Gemini, medida que despertaría menos polémica. Al contrario, los cambios de Google incluye otros servicios de la compañía - que muchas veces el usuario no relaciona con capacidades IA-, como Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Google Translate y Google News.

En la práctica, esto implica que distintos contenidos generados durante el uso cotidiano de esas plataformas podrán almacenarse para entrenar los modelos de IA . Algunos ejemplos son:

La actualización se enmarca en una estrategia más amplia de la industria tecnológica, donde las grandes compañías buscan obtener más datos generados directamente por los usuarios para mejorar sus modelos de inteligencia artificial . En lugar de depender únicamente de información pública disponible en internet, empresas como Google y Meta avanzan sobre contenidos creados o subidos por quienes utilizan sus servicios.

La propia Google confirmó este uso en el correo enviado a los usuarios: "Al igual que tu historial de servicios de búsqueda, tus archivos multimedia guardados también se utilizan para desarrollar y mejorar los servicios y tecnologías de Google, incluidos los modelos de IA y las medidas de seguridad".

La documentación oficial de la empresa también aclara que "utiliza tu historial para proporcionar, desarrollar y mejorar sus servicios (como el entrenamiento de modelos de IA generativa) y para proteger a Google, a sus usuarios y al público con la ayuda de revisores humanos".

Si bien parte de esa información se conserva de manera temporal por cuestiones operativas, Google reconoce que determinados archivos multimedia pueden almacenarse específicamente para el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial.

Cómo evitar que Google use tus archivos para entrenar su IA

Los usuarios pueden modificar esta configuración desde las secciones Historial de servicios de búsqueda y Personalización de servicios de búsqueda. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Desactivar la casilla "Guardar contenido multimedia" .

. Desactivar por completo el Historial de servicios de búsqueda .

. Configurar el borrado automático de la información almacenada cada 3, 18 o 36 meses.

Los usuarios deben desactivar por completo el Historial de servicios de búsqueda.

Desde ese mismo panel también es posible administrar otras opciones de privacidad, como la Actividad web y de aplicaciones, el historial de ubicaciones, la actividad de YouTube y otros datos asociados a la cuenta.

Además del contenido multimedia, Google continúa utilizando el historial de búsquedas, la ubicación y la actividad en distintos sitios web para personalizar la experiencia de uso, incluidas las recomendaciones y los anuncios que muestra a cada usuario.

Además del contenido multimedia, Google continúa utilizando el historial de búsquedas, la ubicación y la actividad en distintos sitios web para personalizar la experiencia de uso.

Con esta actualización, la compañía también separó la antigua configuración de "Actividad web y de aplicaciones" en dos apartados diferentes. A partir de ahora, los Datos de búsqueda cuentan con una configuración independiente que permanece activada de forma predeterminada, por lo que modificar la retención de datos de la actividad web ya no impide que Google almacene la información generada en sus servicios de búsqueda.