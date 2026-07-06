Microsoft despidió a casi 5.000 empleados y Xbox quedó en el centro del ajuste: señalan que "el negocio no es saludable" + Agregar ámbito en









Mientras desde el sector de videojuegos aseguran estar pasando una crisis en el negocio del hardware, Microsoft sostiene que las desvinculaciones responden a una reorganización interna y descarta que sean consecuencia del avance de la inteligencia artificial.

El ajuste representa el 2,1% de la plantilla global de Microsoft y golpea especialmente a Xbox.

Microsoft anunció este lunes a primera hora el despido de más de 4800 empleados, centrando la ola de desvinculaciones al sector de Xbox. A nivel global, el recorte representa 2.1%, de toda la masa de trabajadores que integran a la empresa tecnológica.

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Asha Sharma, responsable del área de videojuegos desde principios de este año, señaló que es momento de “reiniciar” Xbox y que su "negocio hoy no es saludable". El recorte afectó visiblemente al sector de desarrollo y distribución de videojuegos, ya que cerca de 1600 empleados de Xbox están incluidos en el ajuste.

"Estamos operando con márgenes que son de tres a diez veces más bajos que los de negocios comparables de plataformas y publicación”, continuó Sharma. La encargada del sector de juegos electrónicos también explicó que Xbox y Microsoft atraviesa una "crisis de hardware”, en referencia al incremento del precio de los procesadores, gracias a la explosión de la Inteligencia Artificial (IA).

En la misma línea, Sharma ya adelantó que se podrían prever otros 1600 recortes de empleo a lo largo del año fiscal que comenzó la semana pasada, según la agencia AP.

Xbox adquirió hace tres años Activision Blizzard, por u$s69.000 millones, empresa encargada de desarrollar la saga de juegos de combate, Call Of Duty. La empresa explicó en su momento que su intención era potenciar las suscripciones a Game Pass, un streaming similar a Netflix con un catálogo de juegos disponibles, que va variando dependiendo la suscripcion pagada (Game Pass Essential- Premium- Ultimate, en ese orden).

“Si bien esos negocios han creado un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos”, lamentó Sharma al referirse al desempeño de esa estrategia. El ajuste va más allá de Xbox y la Inteligencia Artificial Los despidos en Xbox forman parte de una reestructuración más amplia dentro de Microsoft. La directora de Recursos Humanos de la compañía, Amy Coleman, vinculó la decisión con cambios en las necesidades del mercado y en la estrategia de la empresa. “También quiero ser directa en que los puestos eliminados hoy no están siendo reemplazados por la IA”, aseguró Coleman en una publicación oficial, en un intento por despejar las versiones que vinculaban el ajuste con el avance de esa tecnología. La ejecutiva también recordó que esta nueva ronda de despidos llega después del programa de retiros voluntarios lanzado por Microsoft en mayo. Según detalló, la propuesta alcanzó a unos 8750 empleados y más del 30% de quienes podían acceder aceptaron abandonar la compañía mediante ese esquema. Con este nuevo ajuste, Microsoft profundiza el proceso de reorganización que atraviesa desde comienzos de año, mientras busca redefinir su estrategia en negocios clave como videojuegos, software e Inteligencia Artificial.