DeepSeek busca desarrollar su chip IA para reducir su dependencia de Nvidia y Huawei + Agregar ámbito en









El mismo estaría diseñado para la fase de inferencia. Así, la tecnológica China busca fortalecer su posicionamiento en el desarrollo de semiconductores.

Archivo. DeepSeek busca desembarcar en el mercado de los Chip IA. Los Andes

DeepSeek quiere dar un paso más en la carrera por la inteligencia artificial. La startup china comenzó a desarrollar su propio chip para tareas de inferencia, una apuesta con la que busca reducir su dependencia de Nvidia y Huawei, los proveedores que hasta ahora utilizó para entrenar y ejecutar sus modelos.

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El semiconductor está pensado para la fase de inferencia, es decir, el proceso mediante el cual un modelo ya entrenado genera respuestas para los usuarios. En esta etapa, el chip no estará destinado al entrenamiento de nuevos modelos de IA.

DeepSeek analiza apostar por su propio desarrollo de chips IA La iniciativa - reflejada por la agencia Reuters - representa un cambio estratégico para la empresa de Hangzhou, que ganó notoriedad internacional tras lanzar hace más de un año dos modelos de inteligencia artificial altamente eficientes que sorprendieron tanto a Silicon Valley como a Washington. Hasta ahora, DeepSeek se había enfocado principalmente en el desarrollo de modelos antes que en la comercialización de su tecnología.

Hasta ahora, DeepSeek se había enfocado principalmente en el desarrollo de modelos antes que en la comercialización de su tecnología. El proyecto también podría alterar el escenario del mercado chino de semiconductores para IA. Es que el escenario actual presenta fuertes restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de los chips más avanzados de Nvidia a China.

En este contexto, Huawei gana terreno y captó cerca de la mitad del mercado local de chips para inteligencia artificial, valuado en u$s50.000 millones, al abastecer a DeepSeek y a otras compañías del sector.

Sin embargo, esa posición comenzó a verse desafiada en los últimos meses. Empresas como Alibaba y Baidu avanzan con el desarrollo de sus propios procesadores y ganan participación en el mercado, un camino al que ahora también busca sumarse DeepSeek. Los detalles del Chip IA Según las fuentes, el desarrollo del chip todavía se encuentra en una etapa embrionaria. La compañía ya inició conversaciones con firmas de diseño de semiconductores, fundiciones y fabricantes de memorias, además de reforzar la contratación de ingenieros especializados en diseño de chips. Ese proceso, sin embargo, se llevó adelante con bajo perfil. De acuerdo con dos fuentes especializadas del sector citadas por Reuters, DeepSeek evitó publicar búsquedas laborales en plataformas públicas y optó por un reclutamiento más reservado.