Venezuela inició inspecciones de estructuras con más de 2.800 especialistas

También se analizaron espacios estratégicos críticos, como vialidad y aeropuertos. Un mapa oficial clasificó las zonas según un "semáforo de gravedad".

Venezuela comenzó con una serie de inspecciones masivas de estructuras en las zonas afectadas por los terremotos que azotaron al país hace casi dos semanas. Se trata de un cuerpo de más de 2.800 especialistas y autoridades elaboraron un mapa oficial con zonas clasificadas según la gravedad.

El dato fue aportado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura este lunes a través de la televisora estatal.

El cuerpo de profesionales, entre ellos arquitectos, fue capacitado para participar en estas labores técnicas en todo el país.

La concentración de las labores se dará en los distritos de La Guaira y el norte de Caracas , en localidades como Los Palos Grandes y Altamira. La primera etapa contempla un mapeo con clasificación tipo "semáforo" para determinar el estado de las edificaciones y priorizar intervenciones:

Las autoridades también indicaron que se realizaron evaluaciones preliminares en infraestructura crítica, como vialidad, aeropuertos y otros espacios estratégicos.

El dato fue aportado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura.

Los terremotos en Venezuela liberaron la energía equivalente a más de 200 bombas atómicas

Los terremotos de magnitud ocurridos en Venezuela hace casi dos semanas liberaron una energía equivalente a más de 200 bombas atómicas, según indicó un informe oficial. El documento destacó que este número está compuesto entre ambos sismos, mientras fuentes gubernamentales sostuvieron que "ningún fenómeno individual permite predecir" una catástrofe de estas magnitudes.

El dato lo aportó un estudio del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, donde se sostuvo que "los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela, liberaron una cantidad extraordinaria de energía equivalente a la explosión de millones de toneladas de TNT (trinitrotolueno) o a cientos de bombas nucleares".

En relación al primer sismo, la energía liberada se equipara a aproximadamente "63 bombas atómicas como la de Hiroshima (1945), mientras que el segundo, que se produjo menos de un minuto después, alcanzó un equivalente cercano a 178".

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez explicó que la energía se propaga en forma de ondas sísmicas, lo que genera el movimiento del suelo, pero enfatizó que "representa solo una parte de la energía total liberada durante el proceso de ruptura de una falla geológica".