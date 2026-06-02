Google reforzó su apuesta por la IA en Argentina y pronosticó que podría generar u$s43.000 millones

La compañía presentó en sociedad a su nuevo director general para Argentina, Juan Vallejo. En este contexto, y tras los anuncios de Cloud Next y I/O, el gigante tecnológico pone el foco en la capacitación del ecosistema local y anunció la entrega de 10.000 becas para los Certificados de Carrera de Google.

A casi dos décadas de su desembarco en el país, Google anunció este lunes una nueva batería de iniciativas vinculadas a inteligencia artificial (IA) , educación e infraestructura digital. El anuncio llega en un contexto de adopción acelerada en el plano local. Según un estudio realizado por Google junto con Ipsos, el 65% de los argentinos ya utiliza herramientas de IA en su vida cotidiana , por encima del promedio global que se ubica en el 62%. También, llega acompañado por una proyección ambiciosa: la empresa estima que una adopción estratégica de la IA podría aportar más de u$s43.000 millones anuales a la economía argentina.

La penetración de esta tecnología en las distintas esferas locales también reveló niveles de optimismo superiores a los registrados a nivel global. Argentina se ubica entre los ocho países con mejor percepción sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial: el 58% de la población mantiene una visión positiva de la tecnología y el 68% asegura estar dispuesta a incorporarla más en su vida diaria si cuenta con capacitación y herramientas para utilizarla de manera segura.

El evento del gigante tecnológico también fue la excusa perfecta para la presentación de Juan Vallejos, designado director general de Google Argentina en abril de este año, quien analizó el panorama local: "La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. Su adopción estratégica podría aportar más de u$s43 mil millones anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino".

"Para aprovechar este potencial y fortalecer la competitividad, es clave priorizar la infraestructura , impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local ", sentenció Vallejo.

El aprendizaje aparece, justamente, como la principal aplicación de la IA entre los usuarios argentinos, según los datos de Google-Ipsos. El 75% de los encuestados afirmó usar estas herramientas para adquirir nuevos conocimientos , mientras que el 68% respondió que las emplea para ahorrar tiempo en tareas cotidianas y el 64% para actividades laborales . Sobre ese diagnóstico se apoyó buena parte de los anuncios realizados por la compañía.

image El resumen del sentimiento local hacia la IA, según el informe de Google-Ipsos. Google-Ipsos

Uno de ellos fue la entrega de 10.000 becas para los Certificados de Carrera de Google y el anuncio del nuevo Certificado Profesional de IA, disponible a través de Coursera. La distribución estará a cargo de Fundación Compromiso mediante Potrero Digital, un programa orientado a la formación en habilidades digitales y la inclusión laboral.

El nuevo trayecto formativo busca enseñar el uso de herramientas de IA generativa en ámbitos de trabajo, incluyendo generación de contenidos, análisis de datos, automatización de tareas y aspectos vinculados al uso responsable de estas tecnologías.

Sobre la apuesta por desarrollar el ecosistema local, la empresa también anunció, a través de Google.org, un financiamiento de u$s700.000 para cuatro organizaciones locales: Fundación Raspberry Pi, Fundación Sadosky, Chicos.net y Propel. Los fondos estarán destinados a programas de capacitación en IA, robótica y herramientas digitales para educadores, estudiantes y organizaciones sociales.

En línea con el objetivo de extender la capacitación en este tipo de herramientas, la Fundación Raspberry Pi y la Fundación Sadosky pondrán en marcha en Argentina el programa Experience AI, desarrollado junto a Google DeepMind. La iniciativa apunta a docentes y estudiantes de entre 11 y 14 años, con contenidos destinados a explicar cómo funciona la inteligencia artificial y cuáles son sus aplicaciones.

La infraestructura de Google en Argentina

En su análisis, la empresa planteó que su voluntad y apuesta en el país no se limita a la formación de talento. La compañía, que hoy cuenta con más de 350 empleados en Argentina, viene reforzando además su presencia regional mediante infraestructura vinculada a conectividad y servicios en la nube.

WhatsApp Image 2026-06-02 at 3.22.10 PM Vallejo, durante la presentación del panorama de Google para Argentina. Google

Entre las inversiones destacadas durante el evento figura la apertura de un Centro de Ingeniería y Servicios para Google Cloud - inaugurado en 2021 - para la división de servicios cloud local y regional que compite con empresas como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure.

"Nuestra apuesta va más allá, a largo plazo. Consiste también en la infraestructura física que estamos creando hoy día", aseguró Vallejo,.

La empresa destacó además su participación en distintos proyectos de conectividad submarina en América Latina. Entre ellos se encuentran Monet, que conecta Brasil con Estados Unidos; Curie, entre Chile, Panamá y Estados Unidos; y Tannat, que vincula Argentina, Uruguay y Brasil.

A esos proyectos se suma Firmina, el cable submarino que conecta Estados Unidos con Brasil, Uruguay y Argentina. La infraestructura fue desarrollada por Google junto a Telxius.

“Para poder desarrollar uno de los modelos de IA más potentes, necesitamos contar con la infraestructura física completa. Esto es lo que llamamos enfoque Full-Stack: la gran ventaja competitiva de contar con la cadena completa a través de cuatro eslabones fundamentales. Desde nuestra investigación de vanguardia y el diseño de nuestros propios chips, pasando por una infraestructura global y propia. En este sentido, la llegada de cables submarinos como Firmina y Tannat a la Argentina es una pieza clave de nuestra visión a largo plazo, optimizando la conectividad para todas las personas y empresas que usan nuestros productos y servicios en el país”, detalló al respecto Vallejo.

En este escenario, una de las preguntas recurrentes gira en torno a la apuesta por los centros de datos. Actualmente Google no posee data centers en Argentina, aunque el debate sobre la llegada de este tipo de infraestructura ganó relevancia en los últimos meses.

El interés se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional busca posicionar al país como destino para grandes inversiones tecnológicas. En esa línea, el Poder Ejecutivo impulsa el denominado "Súper RIGI", un régimen destinado a proyectos superiores a los u$s1.000 millones en sectores considerados estratégicos, entre ellos inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y biotecnología.

Data centers Inteligencia Artificial El debate del Super RIGI ya tiene fecha en comisiones de Diputados, y comenzará este próximo miércoles.

La iniciativa se suma a otros anuncios recientes vinculados al sector, como el proyecto Stargate Argentina- anunciado en 2025., que prevé una inversión estimada de u$s25.000 millones para infraestructura energética y de cómputo asociada al desarrollo de IA.

"Esta inversión e infraestructura es mucho más que conectividad, es la base física y tangible de la inteligencia artificial en el país", concluyó Vallejo.

La relación con el Estado

En un contexto donde se debaten los beneficios de la colaboración público-privada en sectores tecnológicos estratégicos - y sus peligros latentes - Google también analizó su actual agenda con distintos niveles del Estado argentino.

Uno de los casos destacados fue Green Light, una iniciativa que utiliza IA y datos de Google Maps para analizar patrones de tránsito y generar recomendaciones para la sincronización de semáforos. La Ciudad de Buenos Aires se incorporó al programa durante 2024. Desde entonces, según informó la compañía, se realizaron optimizaciones en 20 intersecciones mediante recomendaciones surgidas del sistema.

A nivel global, Google sostiene que las primeras implementaciones de Green Light mostraron una reducción potencial de hasta 30% en las detenciones de vehículos y una disminución de hasta 10% en las emisiones de dióxido de carbono.

Al respecto de la formación de talento local y la articulación con el sector privado, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, dijo presente en el evento y amplió: "Estamos pensando en capacitar y en contar a las personas las capacidades que tiene la inteligencia artificial en si misma. La importancia que trae esto aparejada de cómo vamos a llevar este proyecto a ocho provincias, lo cual lo primero, primero genera un concepto federal, y cómo este proyecto que tenemos en conjunto con la Fundación Sadosky pretende llegar a una población que muchas veces no tiene el acceso que tenemos nosotros para entender las herramientas de inteligencia artificial o a conocer las herramientas de inteligencia artificial".

"La colaboración público privada, y con la sociedad civil, marca que cada uno tiene un rol muy importante. Las empresas tienen el aporte de la innovación, el desarrollo, toda la potencia que tienen las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil, cuentan con el desarrollo territorial, la cercanía con la gente y las posibilidades que tienen de desarrollar todas esas esas herramientas para que la gente tenga acceso directo y las pueda consumir", analizó Genua.

Sobre que debería ocupar el Estado, sentenció: "Y desde el Estado, el rol de facilitador, no ser obstructor de las cosas como en algún momento ha ocurrido, y que ese rol como facilitador permita setear las condiciones para que las cosas ocurran".