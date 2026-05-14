Rompé el algoritmo: cómo agregar a Ámbito como "fuente preferida" y hacer que aparezca primero en tus búsquedas en Google

El buscador más utilizado en todo el mundo lanzó una nueva herramienta con la que el usuario puede tener más control sobre el contenido periodístico que consume. Ahora, ya podés agregar a Ámbito directamente desde las notas.

Elegí con que medio te informás gracias a la nueva función de Google.

Google habilitó una nueva función en su buscador que busca dar más control al usuario sobre el contenido periodístico que consume. Se trata de “Fuentes Preferidas”, una herramienta que permite decidir qué medios tendrán mayor presencia dentro de la sección “Noticias Destacadas” del buscador de cada persona . La herramienta ya se encuentra disponible a nivel global en todos los idiomas compatibles y marca un cambio en la manera en que la plataforma organiza y distribuye contenido periodístico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para los usuarios, muchas veces el algoritmo funciona como una caja negra : creemos que respeta nuestras preferencias, pero no terminamos de comprender cómo y por qué puede prioriza una noticia por sobre otro. Hasta ahora, era el algoritmo de Google el que determinaba automáticamente qué publicaciones aparecían con más frecuencia en ese espacio destacado. En una época marcada por el consumo veloz, la proliferación de las fakenews y el creciente contenido creado con IA, la nueva herramienta del gigante de Silicon Valley busca devolver autonomía al lector.

Con esta actualización, la compañía introduce una capa de personalización directa: el lector puede priorizar los sitios que considera más confiables o relevantes para su consumo diario de noticias.

El proceso para activar esta función es sencillo. Primero, el usuario debe ingresar a la web de Ámbito - www.ambito.com - y abrir cualquier nota que sea de su interés.

image Debajo del título, el cartel con el logo de Google permitirá agregar a Ámbito como fuente preferida de una manera más veloz.

Una vez allí, el lector observará que debajo del título del artículo se muestra un cartel con la leyenda "agregar Ámbito en Google". Al clickear en el mismo, se abrirá una nueva pestaña en donde ya figurará automáticamente el sitio web para agregar como fuente preferida.

image Una vez seleccionada la opción, Google ya reconoce al medio como "fuente preferida".

Para finalizar el proceso, el usuario deberá seleccionar el recuadro correspondiente a Ámbito. Una vez hecho, Google ya nos reconocerá como una "fuente preferida".

Los internautas también pueden agregar a Ámbito como fuente preferida directo desde Google Search. Para eso, debe realizar una búsqueda vinculada a una noticia o tema de actualidad.

Una vez que el buscador muestre los resultados, el usuario deberá dirigirse a la sección de "Noticias Destacadas", donde aparecerá un ícono con forma de estrella. Al seleccionarlo, se abrirá un menú para agregar manualmente el medio que se desea priorizar.

En ese campo, el usuario debe ingresar la dirección de Ámbito para que el sitio comience a aparecer con mayor frecuencia dentro de los resultados personalizados.

El impacto de “Fuentes Preferidas”

Según datos compartidos por la propia compañía, los usuarios que seleccionan un medio como favorito tienen el doble de probabilidades de volver a ingresar posteriormente a ese sitio. Para Google, esto refleja que la herramienta no solo modifica la visibilidad dentro del buscador, sino también la relación entre los lectores y las marcas periodísticas.

Desde el lanzamiento de la función, ya se marcaron más de 200.000 sitios únicos como fuentes preferidas. La empresa interpreta ese comportamiento como parte de una tendencia creciente: los usuarios buscan construir una relación más directa con medios específicos y contar con mayor control sobre la información que consumen.

John Wiley, vicepresidente de audiencias de Google, explicó el espíritu detrás de la iniciativa: "Fuentes preferidas ha sido un paso importante a la hora de ofrecer a nuestro público un mayor control sobre cómo descubre y se relaciona con las noticias y la información de confianza".

En medio de un ecosistema digital cada vez más fragmentado y atravesado por la circulación de desinformación, Ámbito apunta a fortalecer el vínculo con sus lectores a través de información chequeada y elaborada bajo estándares periodísticos de la más alta calidad.