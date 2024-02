GPS falsos: la nueva trampa para hackear celulares

Uno de los nuevos desafíos en seguridad de teléfonos celulares es el cumplimiento geográfico, para que los usuarios no habiliten su ubicación ni accedan a servicios fuera de una región geográfica específica , como las aplicaciones de apuestas, juegos y streaming.

Cómo son los fraudes a través del GPS

En las aplicaciones móviles, la localización/geolocalización es un elemento fundamental y extremadamente sensible que afecta a muchas funciones básicas de la experiencia de la aplicación. Por ello, mantener una información de localización precisa y auténtica es crucial para la funcionalidad básica y la integridad general del usuario. No se trata de una cuestión trivial, teniendo en cuenta las numerosas técnicas y métodos que utilizan los delincuentes para falsificar la información de ubicación, desde proxies o VPN maliciosos hasta la falsificación de información GPS, la suplantación de identidad, el intercambio de SIM, etc.