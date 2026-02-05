Internet a todo momento: cómo funciona Starlink en los dispositivos móviles + Seguir en









La empresa de internet satelital, dirigida por Elon Musk, presenta alternativas que le permiten a sus usuarios tener internet de manera móvil y constante.

La Starlink Direct-to-Cell funciona a través de satélites de órbita baja, cada uno equipado con un módem eNodeB, que es similar al que utilizan las torres de telefonía móvil 4G.

El internet satelital también se presenta como una alternativa para contar con cobertura móvil en zonas rurales y alejadas. En ese sentido, Starlink desarrolló el servicio Direct-to-Cell, orientado específicamente a la conexión de teléfonos celulares y a los servicios que se utilizan desde estos dispositivos.

Esta tecnología convierte a cada satélite en una especie de “torre celular” en el espacio, ya que utiliza bandas LTE disponibles para brindar cobertura móvil en áreas donde las redes terrestres tradicionales no llegan.

Esta tecnología convierte a cada satélite en una especie de "torre celular" en el espacio, ya que utiliza bandas LTE disponibles para brindar cobertura móvil en áreas donde las redes terrestres tradicionales no llegan.

Cuando un usuario se aleja de la cobertura de las antenas convencionales, su teléfono busca de manera automática la señal satelital más cercana y establece la conexión, como si se tratara de una red terrestre.

El servicio no requiere aplicaciones especiales, accesorios adicionales ni configuraciones complejas. Sólo es necesario que el celular sea compatible con 4G/LTE, cuente con las bandas habilitadas y tenga un sistema operativo actualizado, como Android 12 o iOS 16, mediante las actualizaciones habituales del operador.

El sistema está diseñado para activarse principalmente cuando el teléfono queda fuera del alcance de las infraestructuras terrestres, evitando competir con la capacidad de las redes urbanas y enfocando su funcionamiento en zonas rurales, rutas, áreas costeras y regiones montañosas. Cómo usar Starlink en el celular En las primeras etapas de implementación, Starlink Direct-to-Cell habilita funciones esenciales enfocadas en la comunicación básica y la seguridad. El servicio permite enviar y recibir mensajes de texto, tanto SMS tradicionales como mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp, realizar llamadas de voz básicas y acceder a servicios de emergencia. Por razones técnicas, la transmisión de datos aún es limitada, lo que deja fuera, de manera temporal, el streaming en alta definición y el uso intensivo de aplicaciones multimedia. En esta fase inicial, la velocidad de descarga se ubica en un rango estimado de 2 a 20 Mbps, mientras que la latencia, que es el tiempo de ida y vuelta de la señal entre el dispositivo y el satélite, ronda entre 100 y 600 milisegundos. En una segunda etapa, prevista entre 2025 y 2026, la tecnología apunta a incorporar llamadas más estables y mayor capacidad de transmisión de datos, lo que abrirá la puerta a nuevas aplicaciones, sin que los usuarios deban invertir en equipamiento adicional.