La manzana que es roja por dentro ya está en la Argentina y tiene múltiples beneficios

Una variedad cultivada en la Patagonia empezó a llamar la atención por su pulpa intensa, sabor distinto y propiedades nutricionales.

Las manzanas que son 100% rojas tienen múltiples beneficios para la salud.

A simple vista parece una manzana común. Pero alcanza con cortarla al medio para entender por qué empezó a generar tanta curiosidad en ferias, mercados y redes sociales . La nueva variedad que ya se cultiva en la Argentina tiene una particularidad poco habitual: su pulpa también es roja, con tonalidades intensas que recuerdan más a una remolacha o a una sandía que a una fruta tradicional.

El cultivo comenzó a desarrollarse en zonas productivas de la Patagonia , donde el clima frío y seco favorece determinadas variedades de manzanas. Productores frutícolas de Río Negro y Neuquén vienen trabajando hace años con especies alternativas para diversificar la oferta regional, en un contexto donde el mercado tradicional atraviesa cambios fuertes y competencia internacional.

Más allá del impacto visual, la fruta despertó interés por sus propiedades nutricionales . Especialistas en alimentación destacan que su color rojizo está vinculado a una concentración alta de antioxidantes naturales. Aunque todavía hay estudios en desarrollo y no todos los beneficios tienen el mismo nivel de evidencia científica, el fenómeno ya empezó a mover el tablero entre consumidores y productores.

La variedad pertenece a un grupo de manzanas conocidas internacionalmente como “red flesh apples”, es decir, frutas con pulpa roja natural. A diferencia de las manzanas comunes, donde el color aparece solo en la piel, en este caso el interior también presenta tonos rojizos intensos gracias a la presencia elevada de antocianinas , pigmentos naturales que también están presentes en arándanos, cerezas y uvas.

Su aspecto suele sorprender bastante la primera vez. Algunas tienen un rojo más uniforme y otras muestran vetas rosadas mezcladas con zonas blancas. El sabor tampoco es exactamente igual al de una manzana clásica: muchas variedades combinan notas dulces con un toque ácido más marcado.

En la Patagonia argentina comenzaron a cultivarse ejemplares adaptados al clima local. La región tiene experiencia histórica en producción de peras y manzanas, aunque en los últimos años aparecieron apuestas nuevas para captar consumidores que buscan alimentos distintos o productos más vinculados a tendencias saludables.

Otro detalle llamativo es su comportamiento en cocina. La pulpa roja mantiene bastante el color incluso después del corte y en algunas preparaciones puede teñir jugos, postres o ensaladas. En restaurantes y pastelerías gourmet ya empezó a aparecer como un ingrediente llamativo, sobre todo por el impacto visual que genera en platos simples.

Beneficios de la manzana 100% roja

Uno de los principales atractivos de esta fruta está relacionado con su contenido de antioxidantes. Las antocianinas, responsables del color rojo intenso, son compuestos asociados a la protección celular frente al daño oxidativo. Ese tipo de sustancias también suele estudiarse por su posible vínculo con la salud cardiovascular y procesos inflamatorios.

Nutricionistas remarcan que las manzanas rojas por dentro conservan además propiedades habituales de cualquier manzana tradicional: aporte de fibra, bajo contenido calórico y presencia de vitaminas y minerales.

manzana Freepik

Entre productores y comerciantes también aparece otro factor: el impacto comercial. En góndola, una fruta distinta llama la atención enseguida. Y en tiempos donde las redes sociales influyen mucho en tendencias alimenticias, la apariencia juega un papel importante. La imagen de una manzana completamente roja por dentro tiene algo hipnótico que rápidamente circula en fotos y videos.

Aun así, productores patagónicos creen que el interés puede crecer en los próximos años. La combinación entre valor nutricional, estética poco común y producción local genera expectativa en un sector que busca alternativas frente a un mercado frutícola cada vez más competitivo.