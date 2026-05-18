Murió Dennis Locorriere, guitarrista y vocalista de la banda de rock Dr. Hook

Locorriere formó parte de la banda de rock desde sus inicios en 1968, e interpretó éxitos como "Sylvia's Mother" y "The Cover of Rolling Stone".

Dennis Locorriere , músico de rock , guitarrista y vocalista principal de la banda Dr. Hook , murió a sus 76 años.

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En un comunicado publicado en la página web oficial de la banda, se informó que Locorriere luchó "una larga y valiente batalla contra una enfermedad renal" antes de fallecer el sábado "en paz" y "rodeado de sus seres queridos".

El comunicado decía que Locorriere "afrontó su enfermedad con una fuerza, dignidad y resiliencia extraordinarias, y siguió siendo muy querido por todos los que lo conocieron". Continuaba el comunicado diciendo que "será recordado por su calidez, su amor y el impacto duradero que tuvo en quienes lo rodeaban" .

"Queremos agradecer a todos los que apoyaron a Dennis durante su proceso y pedimos privacidad para sus seres queridos mientras lloran esta profunda pérdida", concluía el comunicado.

Fundada en 1968 como Dr. Hook & the Medicine Show antes de que el nombre se acortara a simplemente Dr. Hook, la banda de country-rock se originó con Locorriere, oriundo de Nueva Jersey, como uno de sus miembros fundadores. La banda lanzaría varios éxitos de rock, incluyendo la canción de 1972 "Sylvia's Mother" , que alcanzó el puesto número 5 en las listas de Billboard en Estados Unidos, así como "The Cover of Rolling Stone" , que llegó al puesto número 6 ese mismo año.

Embed - Dr Hook and the Medicine Show ~ "Cover of the Rolling Stone"

A lo largo de su trayectoria, la banda publicó 11 álbumes de estudio completos, siendo Let Me Drink From Your Well, el último LP de material original de Dr. Hook, que salió a la venta en 1983.

Otros miembros del grupo Dr. Hook que han fallecido a lo largo de los años son George Cummings en 2024 y Ray Sawyer en 2018.

Además de su trabajo con Dr. Hook, Locorriere lanzó varios álbumes en solitario en la última etapa de su carrera, entre ellos Out of the Dark en 2000, One of the Lucky Ones en 2005 y Post Cool en 2010, su último álbum como solista.

Si bien la formación original de la banda se disolvió a principios de los 80, Locorriere conservó los derechos del nombre y lo utilizó durante sus giras a lo largo de su trayectoria.