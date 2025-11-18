Jeff Bezos crea una startup de Inteligencia Artificial y Elon Musk lo tilda de "imitador"







El dueño de Amazon oficiará como codirector ejecutivo de Project Prometheus. La conducción será compartida con Vik Bajaj, exempleado de Google.

Jeff Bezos se lanza al mercado de IA.

Jeff Bezos vuelve a escena: tras cuatro años de haberse retirado de la conducción de Amazon, el fundador del gigante del comercio electrónico prepara su regreso al terreno operativo como co-director ejecutivo de Project Prometheus, una nueva startup de inteligencia artificial que ya levantó u$s6.200 millones en financiamiento inicial, del propio bolsillo del magnate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La conducción será compartida con Vik Bajaj, un nombre conocido en el ecosistema tecnológico y científico ya que se desempeñó como director de la división de ciencias biológicas de Google, además de ser cofundador de Verily y uno de los cerebros detrás de Foresite Labs. De acuerdo con el informe, Bajaj dejó recientemente esa firma para abocarse al lanzamiento de Prometheus junto a Bezos.

Los detalles de la nueva empresa de IA de Jeff Bezos El desembarco marca la reaparición de Bezos en un rol ejecutivo desde 2021.El proyecto apunta a un nicho que empieza a ganar escala: la “IA para la economía física”. La empresa desarrollará modelos y productos aplicados a la ingeniería y la manufactura, con aplicaciones en informática, industria aeroespacial, automotriz y robótica. La apuesta se asemeja al trabajo de Periodic Labs, que simula procesos del mundo físico para acelerar investigación científica mediante IA.

Prometheus ya cuenta con un equipo que ronda las 100 personas, incluidos investigadores provenientes de Meta, OpenAI y Google DeepMind. Entre los perfiles destacados aparece Nal Kalchbrenner, exinvestigador de Google y referente en el desarrollo de arquitecturas de IA.

El regreso de Bezos al frente de una compañía se da en un contexto de competencia feroz: startups bien financiadas buscan espacio en un mercado dominado por los gigantes del sector - OpenAI con el respaldo de Microsoft, además de Meta y Google -. Hasta ahora, el magnate había concentrado su tiempo en Blue Origin, su empresa aeroespacial, que compite, entre otras, con SpaceX, del sudafricano Elon Musk.

A pesar de la magnitud del anuncio, algunos detalles permanecen bajo reserva: ni la fecha de fundación ni la sede oficial de Project Prometheus fueron confirmadas. El cruce en X entre Elon Musk y Jeff Bezos Tras darse a conocer la notica, el dueño de la red social X, Elon Musk, utilizó su cuenta para dejar un sugerente mensaje contra el líder de Amazon a un posteo sobre la noticia del lanzamiento de la empresa de IA. image El cruce entre ambos multimillonarios en X. En su mensaje, Musk apuntó: "Jaja. No hay manera". Luego, su mensaje concluyó con un juego entre palabras y emojis. En detalle, el sudafricano puso la palabra copy seguido de un emoticón de un gato, lo que forma la palabra copycat que en español es traducido como "imitador". Cabe destacar que Musk y Bezos compiten en diversos campos de la actualidad. Más allá de la IA - sector donde Musk lanzó xAI en 2023 - ambos multimillonarios también compiten en la exploración aeroespacial con sus empresas SpaceX y Blue Origin, respectivamente.