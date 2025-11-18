$52.000, $81.000 o $108.000: cuánto me corresponde que deposite ANSES en noviembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional comenzó a realizar los depósitos siguiendo su cronograma y algunos beneficiarios ya recibieron sus pagos.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2025.

La Tarjeta Alimentar es una prestación complementaria a otros programa sociales de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). No requiere inscripción previa y se deposita junto al haber de base.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta ayuda financiera no recibe actualizaciones en sus valores como otras prestaciones. La AUH, entre otras prestaciones de ANSES, recibe aumentos por movilidad que se encuadran dentro de lo que establece el Decreto 274/2024: en él se acuerdan incrementos mensuales que se emparejen con el último dato de inflación que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

tarjeta-alimentar-aumento-1.jpg infozona.com.ar Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar La prestación Alimentar se propone garantizar que familias de bajos recursos con hijos de hasta 17 años y/o mujeres embarazadas puedan acceder a la canasta básica alimentaria. No requiere inscripción ni solicitud, ya que el sistema detecta automáticamente si perteneces a alguno de los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad

Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos Los valores de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos dados de alta en el sistema de ANSES. El depósito de la prestación se realiza en la misma cuenta en la que se paga el haber de base. Los montos de la Tarjeta Alimentar no reciben actualización en noviembre, por lo que sus montos son:

Familias con un hijo o embarazadas: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Monto de la AUH en noviembre 2025 La Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras prestaciones, reciben en noviembre un 2,1% de aumento que se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que reportó el INDEC. Por lo tanto, los montos actualizados para los beneficiarios de esta prestación quedan con los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83 (solo se cobra el 80%: $95.771,06 por hijo)

Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad (sin límite de edad): $389.733 (solo se cobra el 80%: $311.786,4 por hijo) El monto entre la primera y la segunda línea de cobro se debe a que las personas con discapacidad demandan un cuidado y gastos mucho mayores, por lo que este factor se contempla a la hora de pagar una prestación. El monto retenido (20%) se acumula en ambos casos para su eventual pago tras la prestación de la Libreta AUH ante el organismo. Se trata de un formulario en el que ANSES puede verificar que el menor cumpla con los controles de salud, siga el calendario de vacunación y asista a la escuela de forma regular. Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre El calendario de pagos de ANSES ya inició y el organismo previsional continúa realizando los pagos, según la terminación del DNI. En el caso de la AUH, ya quedan menos beneficiarios por cobrar. Ya cobró: DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre Falta por cobrar: DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Temas ANSES