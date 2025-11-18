Estabilidad en las tasas del plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, martes 18 de noviembre 2025 + Seguir en









Los bancos actualizaron las tasas de interés para sus depósitos y se muestran porcentajes estables, según los datos del BCRA.

Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. En noviembre 2025, los principales bancos volvieron a actualizar las tasas de interés. Respecto a este martes 18 de noviembre hay estabilidad en las mismas.

En este sentido, mientras algunos optan por ahorrar en dólares, otros prefieren ahorrar con herramientas tradicionalmente comunes como los UVA. Conoce los rendimientos actuales para aprovechar cada inversión conociendo los distintos beneficios de cada una de las entidades bancarias del país.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 18 de noviembre De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades hoy, 18 de noviembre de 2025, considerando depósitos a plazo fijo tradicionales:

Banco de la Nación Argentina: 27%

27% Banco Santander Argentina S.A.: 25%

25% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 24%

24% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 28%

28% Banco BBVA Argentina S.A.: 26%

26% Banco Macro S.A.: 30%

30% Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 28%

28% ICBC: 28%

28% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 26% Estas representan la rentabilidad de un año con un depósito a plazo fijo y permiten calcular ganancias mensuales dividiendo el porcentaje entre 12. Si los intereses se reinvierten por mes, se obtiene la denominada Tasa Efectiva Anual (TEA), que permite reflejar el rendimiento real con una consideración de la capitalización que representan los intereses.

Las tasas del plazo fijo se mantienen por debajo del 30% en una nueva jornada.