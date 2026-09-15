La IA que logra reconstruir imágenes a partir de la actividad cerebral: cómo funciona + Agregar ámbito en









Un sistema desarrollado en el Instituto Weizmann de Ciencias interpreta señales neuronales para recrear lo que una persona está viendo, incluso al analizar a alguien nuevo con una velocidad y precisión inéditas.

Brain-IT es un modelo de inteligencia artificial capaz de “leer” la actividad cerebral. Fue desarrollado por el equipo de la profesora Michal Irani, del Instituto Weizmann de Ciencias.

Un equipo de investigadores desarrolló un modelo de inteligencia artificial capaz de reconstruir imágenes a partir de la actividad cerebral de una persona. El sistema, llamado Brain-IT, analiza qué ocurre en el cerebro mientras alguien observa una imagen y utiliza esa información para generar una representación de lo que está viendo. Una de sus principales ventajas es que puede adaptarse rápidamente a personas que no fueron parte de su entrenamiento.

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El modelo fue desarrollado por el equipo de la profesora Michal Irani, del Instituto Weizmann de Ciencias, a partir de una idea clave: aunque cada cerebro es diferente, existen patrones de actividad que se repiten entre distintas personas cuando procesan información visual. Brain-IT aprendió a identificar esas similitudes y a utilizarlas para interpretar la actividad cerebral de una persona nueva.

Esto permite reducir de manera importante el tiempo necesario para entrenar el sistema. Mientras otros métodos pueden necesitar varias horas de registros de cada participante, Brain-IT puede aprender a interpretar a una nueva persona en aproximadamente una hora. Para los investigadores, esta rapidez es uno de los principales avances del desarrollo.

Un nuevo sistema de IA logró reconstruir imágenes a partir de la actividad cerebral de personas que las estaban observando. ATP Durante el estudio, además, el sistema permitió identificar 128 regiones del cerebro que presentan funciones similares en distintas personas. Algunas ya eran conocidas, pero otras aportaron nuevos datos sobre la forma en que el cerebro procesa lo que vemos.

Uno de los resultados fue la posibilidad de diferenciar áreas relacionadas con la percepción de espacios interiores y exteriores. Estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo el cerebro organiza la información visual y cómo construimos mentalmente aquello que estamos observando.

El próximo desafío: leer los sueños con IA El equipo ahora busca ampliar el sistema para trabajar con información más compleja, como sonidos y videos. Uno de los mayores desafíos será analizar los sueños, ya que las imágenes cambian constantemente y la actividad cerebral no puede registrarse con la misma velocidad. “Lo que sigue siendo especialmente desafiante es decodificar video, por ejemplo, durante los sueños”, explicó Irani. “Si superamos todos estos obstáculos, es posible que en el futuro incluso podamos leer los sueños”.