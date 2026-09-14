Anthropic prepara su salto a Wall Street, en medio de las preocupaciones globales por la IA

A diferencia de su rival OpenAI, la desarrolladora de Claude prepara su estreno bursátil para este año. Las empresas que podrían beneficiarse de la cotización, en medio de los debates por los riesgos globales.

Anthropic se prepara: La IA evalúa debutar en bolsa en octubre con una valuación de u$s2 billones.

Aunque Anthropic aún no cotiza en la bolsa, un eventual estreno bursátil genera expectativas en los mercados. El gigante de inteligencia artificial evalúa avanzar con su debut en octubre, en el marco de conversaciones que ubican su valuación proyectada en torno a los u$s2 billones. Esto se enmarca en medio de las preocupaciones por el veloz desarrollo de la IA, que motivó las declaraciones en pos de mayor regulación de su CEO Dario Amodei.

Cabe señalar que su principal rival y competidor, OpenAI, aseguró que va en camino inverso. Sam Altman, CEO de la empresa, confirmó que la creadora de Chat GPT postergará su salida a bolsa prevista para este año, argumentando razones de seguridad y control en el desarrollo de la tecnología.

El atractivo se encuentra también en ocho gigantes que mantienen algún tipo de inversión o relación estratégica con Anthropic: Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Salesforce, Zoom, SK Telecom y ServiceNow. Sin embargo, cabe precisar que comprar sus acciones no equivale a invertir directamente en Anthropic.

Sam Altman, CEO de la empresa, confirmó que la creadora de Chat GPT postergará su salida a bolsa prevista para este año, argumentando razones de seguridad y control en el desarrollo de la tecnología.

Amazon aparece como una de las empresas con una relación más estrecha. Además de su inversión, Anthropic mantiene vínculos con AWS, por lo que Amazon podría beneficiarse tanto de una apreciación de su participación como del consumo de infraestructura tecnológica.

Microsoft y Nvidia mantienen una exposición estratégica clave en el sector. En el caso de Nvidia, el beneficio radica en que una mayor competencia entre los laboratorios de IA impulsa de forma directa la demanda de capacidad de cómputo y el consumo de sus procesadores.

Nvidia volvió a superar las expectativas de Wall Street impulsada por la demanda de chips para inteligencia artificial, aunque la reacción inicial del mercado fue moderada por el alto nivel de expectativas previo al balance.

Salesforce y Zoom resultan particularmente relevantes porque, debido a su menor tamaño frente a Amazon o Alphabet, una apreciación significativa de Anthropic podría tener un impacto proporcionalmente más visible en sus resultados.

Por eso, la pregunta central va más allá de la cantidad de acciones de Anthropic en manos de cada jugador: el eje reside en cuánto representa esa participación dentro del valor total de mercado de cada empresa. Si finalmente la desarrolladora de Claude concreta su desembarco en Wall Street, el mercado financiero pondrá a prueba cuáles de estos ocho inversores poseen un activo con capacidad real de dinamizar sus balances.

Anthropic sigue su camino para este año, más allá de los balances

La empresa liderada por Dario Amodei continúa su camino para realizar un estreno bursátil este año 2026, según Axios, incluso cuando las preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial han aumentado con fuerza en los últimos días.

La empresa, que desarrolla el modelo de IA Claude, considera que los requisitos de transparencia propios de una empresa que cotiza, refuerzan sus compromisos con la seguridad. Especulaciones en redes sociales indicaban que Anthropic podría retrasar su salida a bolsa debido a los interrogantes sobre regulación. La empresa se comprometió a contar con evaluaciones de terceros para sus modelos e indicó que podría ralentizar el lanzamiento de nuevos modelos.

Por otra parte, según las mismas fuentes de Axios, OpenAI sigue inclinándose por una salida a bolsa en 2027.

Los fundamentos del negocio de Anthropic y el interés de los inversores no han cambiado respecto a la semana pasada, antes de los debates en torno a los riesgos globales por el desarrollo de IA.

La empresa necesita capital y no puede mantenerse al margen de los mercados de bolsa, señalaron las fuentes. Si bien Anthropic podría recaudar fondos adicionales a través de mercados privados, la salida a bolsa sigue siendo el camino preferido.