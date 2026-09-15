Wall Street en alerta por la desaceleración del gasto en IA tras las advertencias de los expertos

Los inversores responden al vendaval de la discusión sobre la seguridad del actual nivel de desarrollo de la IA. Entre las preocupaciones, analizan si el desembolso en infraestructura puede sostenerse mientras crecen las dudas sobre regulación y el impacto geopolítico.

Los dichos del exinvestigador de OpenAI y Anthropic, Jacob Coxon , sobre los peligros del desarrollo a máxima de velocidad de la IA funcionaron como un efecto dominó. Primero generaron respuesta de la sociedad, luego de los propios CEOs de la compañía y, por último, la preocupación llegó a Wall Street. Tras el hilo de X, los inversores siguen de cerca los movimientos de la industria, atentos a cómo pueda impactar la ralentización del desarrollo de esta tecnología.

Las grandes tecnológicas llevan, desde el surgimiento de la IA, realizando una enorme inversión para el desarrollo de nuevos modelos y la construcción de la infraestructura necesaria para su funcionamiento - centros de datos, por ejemplo - que beneficiaron a un amplio abanico de empresas y a sus cotizaciones bursátiles. Esto llevó a que el S&P 500 se duplique con creces desde octubre del 2022. Ahora, Wall Street se mantiene alerta ante cualquier señal que revele que ese gasto - que se prevé que alcance casi los u$s800.000 millones en 2026 - pueda perder impulso.

La posibilidad de que se desacelere el gasto en infraestructura de inteligencia artificial comenzó a generar nuevas dudas entre los inversores, especialmente sobre las empresas más expuestas al boom de inversión. Una pausa en los desembolsos de las principales desarrolladoras también podría poner bajo presión las valuaciones de OpenAI y Anthropic, compañías que se espera que salgan a bolsa en el futuro próximo.

Según relato director ejecutivo de Horizon Investment Services en Hammond, Chuck Carlson, todavía no hay señales concretas que permitan confirmar una desaceleración: " Esto se convierte en un problema si, de hecho, se ven cancelaciones de pedidos, de centros de datos y de contratos de construcción ".

El ejecutivo también señaló que una eventual salida a bolsa de OpenAI y Anthropic sumaría presión sobre ambas compañías para mantener el ritmo de expansión . Dado que se prevé que estas compañías coticen en bolsa, "los accionistas les exigirán que sigan creciendo", afirmó Carlson.

Los ganadores del gasto en inteligencia artificial

El mercado accionario general acumula una suba de más del 11% en lo que va del año, impulsado por el crecimiento de los beneficios empresariales y el fuerte gasto registrado durante los últimos años. En ese contexto, las grandes compañías tecnológicas que desarrollan servicios de inteligencia artificial en la nube concentran buena parte de las inversiones. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Oracle prevén destinar alrededor de u$s795.000 millones este año a gastos de capital y casi u$s1,08 billones en 2027, según BofA Global Research.

Una parte importante de ese desembolso se dirige a las empresas de semiconductores, cuyas acciones y ganancias se dispararon durante el año. Sin embargo, el sector fue uno de los más afectados por la venta del lunes. El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia acumula una suba de casi 60% en 2026.

Archivo. Días atrás, Altman anunció que la IPO de OpenAI no será en 2026.

"Los mercados están castigando con más dureza a las empresas de servicios básicos que a las grandes corporaciones, porque es la capa más expuesta a una desaceleración en el ritmo de mejora de las capacidades", explicó el director de inversiones y codirector de gestión patrimonial de Arena Private Wealth en Chicago, Erik Kratz.

Kratz también consideró que un mayor control sobre la seguridad de la industria podría tener un efecto favorable para el sector: "La expansión no se detiene porque los directores ejecutivos hayan pedido medidas de seguridad. De hecho, un marco de seguridad creíble facilita la financiación de las inversiones de capital a largo plazo."

Las dudas sobre la IA se suman a las preocupaciones por las tasas

La reciente caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial recordó a algunos inversores lo ocurrido a comienzos de 2025, cuando la aparición del modelo chino DeepSeek generó dudas sobre el ritmo de las inversiones en infraestructura de IA. En aquella oportunidad, la caída terminó siendo un contratiempo pasajero para el sector.

Ahora, sin embargo, los inversores analizan un escenario con más factores de riesgo. Entre ellos aparecen la posibilidad de una mayor regulación gubernamental, las dudas sobre la seguridad de los sistemas y distintos escenarios para el desarrollo de la tecnología.

Las advertencias se producen pese a que el presidente Donald Trump declaró el lunes que las amenazas a la seguridad derivadas de la IA eran "un engaño" y restó importancia a la necesidad de regulación.

"El verdadero riesgo no es que el desarrollo se ralentice, sino una reacción regulatoria desproporcionada", alertó Kratz.

El ritmo de crecimiento de la inteligencia artificial también podría verse condicionado por otros factores. El codirector global de capital privado en Goldman Sachs Alternatives, Michael Bruun, señaló a Reuters que los inversores están evaluando "más o menos regulación, si habría más o menos tensión geopolítica, si surgirían nuevos paradigmas en el ámbito tecnológico".

Las dudas sobre la continuidad del boom también pueden impactar sobre el mercado accionario en general. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite se encuentran apenas 2% por debajo de sus máximos históricos, mientras los inversores enfrentan mayores rendimientos de los bonos, un aumento de los precios del petróleo y la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés esta semana para contener la inflación.