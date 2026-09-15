Un exinvestigador de Google se sumó a las advertencias: "La IA tiene el potencial de matarnos a todos" + Agregar ámbito en









Se trata de Bilal Chughtai, quien adhirió a la postura de otros investigadores y la ONU. Al respecto, llamó a que el sector establezca una coordinación "para evitar esta carrera frenética entre las empresas".

"Las superinteligencias desalineadas podrían escapar de nuestro control y tomar acciones peligrosas", sostuvo Bilal Chughtai.

Un exempleado de Google DeepMind se sumó a la lista de investigadores de Inteligencia Artificial (IA) que advierten que la tecnología podría "matar a todos los humanos". Se trata de Bilal Chughtai, quien sostuvo que el tiempo podría estar agotándose para evitar un final en el que estas herramientas "tomen acciones peligrosas" y llamó a que el sector se organice para "evitar una carrera frenética entre las empresas".

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La alarma pública sobre el peligro potencial que supone la IA comenzó a crecer luego de que el investigador de Anthropic, Jacob Coxon, anunciara la semana pasada su dimisión en parte debido a que "quienes desarrollan la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década".

Un exinvestigador de Google se sumó a las advertencias sobre la IA: "El tiempo se agota" Chughtai, al respecto, compartió su postura en su cuenta de X: "Recientemente renuncié a Google DeepMind, donde trabajaba en investigación sobre seguridad y alineación de la IA general. Creo sinceramente que la IA tiene el potencial de matarnos a todos, y que podríamos estar quedándonos sin tiempo para evitar este desenlace".

El analista, quien fue coautor de artículos de investigación mientras trabajaba en Google DeepMind, se desempeñó como ingeniero de investigación y dejó la compañía en julio de 2026, según su perfil de LinkedIn.

I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us… — bilal (@bilalchughtai_) September 14, 2026 A su vez, afirmó que era posible navegar por la IA de forma segura, pero que requeriría coordinación "para evitar esta carrera frenética entre las empresas de IA". De lo contrario, sostuvo Chughtai, "las cosas solo se pondrán más locas" hacia una construcción de "sistemas superinteligentes que superen con creces las capacidades humanas en todos los dominios" y recordó un caso reciente al ejemplificar cómo podrían estas herramientas salirse de control.

"Las superinteligencias desalineadas podrían, al igual que los agentes de IA rebeldes involucrados en el incidente de HuggingFace, escapar de nuestro control y tomar acciones peligrosas que podrían resultar en el empoderamiento permanente o la muerte de la humanidad", detalló. La ONU advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pide una respuesta "urgente" El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó que los Estados y las empresas adopten medidas inmediatas para regular el desarrollo de la inteligencia artificial. El funcionario advirtió que los sistemas más avanzados pueden generar riesgos sin precedentes y afectar derechos fundamentales. “Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad”, sostuvo Türk en un comunicado. En ese sentido, pidió que gobiernos y compañías trabajen de manera urgente a través de organismos multilaterales para establecer límites frente al avance de esta tecnología. “Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales”, señaló. Además, remarcó que la expansión de estos sistemas puede poner en peligro distintos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida.