La Inteligencia Artificial de OpenAI integra una función inesperada

Se trata de una nueva mecánica que busca estimar la edad de los usuarios para restringir determinado tipo de contenido en casos específicos.

La nueva forma que tiene la IA para estimar tu edad, sin que lo notes.

La Inteligencia Artificial sigue avanzando sobre aspectos cada vez más sensibles de la experiencia de usuario. En ese contexto, OpenAI anunció una nueva función para ChatGPT que permitirá estimar la edad de los usuarios a partir del análisis de distintos patrones de uso, sin necesidad de que la persona declare ese dato de forma explícita.

El objetivo principal de esta herramienta es mejorar la seguridad y la personalización del contenido, especialmente para proteger a menores de edad frente a material no adecuado. La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a adaptar la experiencia según el rango etario.

chatgptt Chat GPT podrá reconocer la edad de los usuarios ChatGPT incorpora una función basada en Inteligencia Artificial para estimar la edad de los usuarios con el objetivo de mejorar la seguridad y adaptar el contenido que se muestra, especialmente cuando se trata de cuentas que podrían pertenecer a menores de 18 años. Esta herramienta fue anunciada mientras OpenAI trabaja también en futuros cambios como un modo adulto y opciones de verificación de edad para usuarios mayores de edad.

La estimación se realiza analizando señales y patrones de uso, como la antigüedad de la cuenta, los horarios habituales de actividad, la forma en que se usa y la edad declarada, para generar una predicción de si el usuario es menor de 18 años o no. Si el sistema considera que podría tratarse de un menor, activa automáticamente protecciones adicionales que limitan el acceso a contenido sensible o no apto y adaptan las interacciones a un perfil más seguro.

Además, en caso de que un usuario sea clasificado erróneamente como menor, existe la posibilidad de confirmar la edad mediante verificación opcional usando el servicio de identificación Persona, que verifica la edad sin que OpenAI reciba directamente documentos personales.

