El papa León XIV advirtió por la IA y el peligro de "erosionar nuestras capacidades cognitivas"

El Sumo Pontífice se refirió a la proliferación de este tipo de herramientas. En su mensaje, advirtió por su impacto en la vida democrática.

En el marco de su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV planteó una advertencia contundente sobre el rol creciente de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la vida de las personas. El líder de la Iglesia Católica describió a esta tecnología como un n uevo “oráculo” contemporáneo , capaz de condicionar la autonomía del pensamiento humano y degradar la calidad del debate democrático.

Desde su llegada al trono de San Pedro, el Papa atraviesa un contexto de constantes transformaciones tecnológicas. En este escenario, alertó que delegar el razonamiento propio en sistemas automatizados puede tener consecuencias profundas . En ese sentido, advirtió que “eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”.

León XIV aclaró que su mensaje no apunta a frenar la revolución digital , sino de asumir la urgencia de orientarla con criterios éticos y políticos claros. Según su planteo, sin una conducción adecuada, la expansión de la IA puede terminar subordinando el entramado social y político a la lógica opaca de los algoritmos.

Durante su alocución, el Sumo Pontífice sostuvo que una porción significativa de la creatividad humana “corre el riesgo de ser desmantelada” frente a la proliferación de contenidos —textos, música y videos— producidos de manera masiva por sistemas automáticos.

En esa misma línea, expresó su inquietud por los mecanismos de persuasión indirecta que operan a través de los chatbots y por la simulación de vínculos personales en las plataformas digitales. “Es cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con 'bots'”, advirtió.

Finalmente, el Papa puso el foco en la concentración del poder tecnológico y denunció la consolidación de un “oligopolio” en manos de un reducido número de empresas. Frente a ese escenario, reclamó a los legisladores de todo el mundo avanzar hacia una “regulación adecuada” y mayor “transparencia”, con el objetivo de enfrentar la desinformación y resguardar la integridad de las personas en lo que definió como un universo de espejos digitales.

El Papa León XIV recibió al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva

León XIV mantuvo una audiencia privada con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en el Vaticano, en el marco de la visita del prelado argentino a Roma para cumplir con actividades vinculadas a distintos organismos de la Santa Sede de los que forma parte.

El encuentro tuvo lugar el sábado pasado en el Palacio Apostólico, aunque su difusión oficial se realizó recién este miércoles. Durante su estadía, García Cuerva también participó de la audiencia general que el Papa encabeza cada miércoles y, una vez concluida, volvió a saludar personalmente al pontífice.

el arzobispo garcía cuerva junto a León XIV en el Vaticano Leon XIV junto a García Cuerva.

Desde 2021, el arzobispo porteño integra el Dicasterio para los Obispos, el organismo encargado de intervenir en los procesos de selección y designación episcopal. Además, en diciembre último fue designado por León XIV como delegado pontificio para la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria Católica, un rol que refuerza su histórico vínculo con esa temática.

Durante la audiencia, ambos abordaron las tareas que García Cuerva desarrolla en estos ámbitos. Su trayectoria en el trabajo pastoral en contextos de encierro se remonta a su etapa como sacerdote en la diócesis de San Isidro y se consolidó a partir de 2010, cuando comenzó a integrar la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria en representación de América Latina y el Caribe, espacio en el que hoy actúa como delegado.

“La pastoral carcelaria se aprende caminando los pabellones”, sostuvo el arzobispo en declaraciones a Vatican News. En ese sentido, subrayó la necesidad de una presencia activa de la Iglesia en el sistema penitenciario, con una mirada centrada en la dignidad de las personas privadas de la libertad y en la dimensión social del fenómeno carcelario, según destacan desde la Santa Sede.

La agenda de García Cuerva en Roma incluyó encuentros con referentes internacionales, instancias de reflexión y actividades preparatorias vinculadas a futuras visitas pastorales del Papa a cárceles. “Buscamos un trabajo ágil, al servicio de las Iglesias locales”, sintetizó el arzobispo de Buenos Aires.