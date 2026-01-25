Quién es Marcello Hernández, el actor de ascendencia latina que interpretó a Javier Milei en Saturday Night Live + Seguir en









El comediante de 28 años participó de un sketch de parodia política donde se tomó como objeto de burla el rescate económico de Estados Unidos a la Argentina en octubre de 2025.

Marcello Hernández interpretó a Javier Milei en un sketch de Saturday Night Live.

El presidente Javier Milei volvió a ser el centro de un sketch de parodia política en el programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL) durante un corto titulado “Trump Awards”, que burlaba el egocentrismo del mandatario republicano. El líder libertario fue interpretado por el actor de ascendencia dominicana y cubana Marcello Hernández, uno de los integrantes del elenco desde 2022.

El comediante apareció en escena en medio del sketch que abrió el programa del sábado caracterizado como Milei y, en español y con marcado acento porteño, dedicó una serie de elogios a Trump. “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró u$s20.000 millones de dólares”, dijo, en alusión a la línea de financiamiento otorgada por el Tesoro estadounidense a la Argentina en octubre de 2025 para contribuir a la estabilidad económica. Ese monto fue devuelto por el Gobierno argentino el pasado 9 de enero.

“Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, continuó el personaje, antes de anunciar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. Al abrir el sobre, vacío, aclaró entre risas: “Nada”. Para cerrar su participación, hizo otra referencia al rescate económico de Estados Unidos a Argentina y sacó otro papel del sobre y dijo: “Él sí incluyó un cheque por otros u$s10.000 millones… este hombre es increíble, bro”.

Hernández fue interrumpido por el actor James Austin Johnson, habitual intérprete del magnate en el programa, quien volvió a entrar en escena para despedirlo: "Adiós, amigo”, lanzó y le arrebató el premio de las manos.

Quién es Marcello Hernández, el actor que interpretó a Javier Milei en SNL Herández, de 27 años, es un joven comediante estadounidense que forma parte del elenco de Saturday Night Live, programa histórico de comedia, desde 2022.

De madre cubana y padre dominicano, el actor creció en Miami, donde empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo haciendo videos en TikTok. A partir de ese contenido digital, también condujo el programa semanal Only in Dade, centrado en su ciudad natal. En 2019 se mudó a Nueva York para buscar consolidar su carrera en comedia, sobre todo en el mundo de stand-up. Finalmente logró ser elegido como integrante del prestigioso show de sketches en 2022, convirtiéndose en el primer miembro del elenco de la Generación Z. En 2025, Hernández lanzó su primer especial de stand-up, American Boy , en Netflix. image La mención previa de Javier Milei en SNL Un tiempo antes, el presidente argentino también había sido comparado en Saturday Night Live con Austin Powers, el personaje interpretado por Mike Myers. En aquel momento, el presentador Colin Jost mostró una imagen de Milei con anteojos oscuros y una expresión similar a la del extravagante espía británico y bromeó: “El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby”. SNL es un histórico programa de televisión estadounidense de comedia en vivo que, a través de sketches, imitaciones y monólogos, satiriza la política, la cultura popular y la actualidad.