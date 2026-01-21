OpenAI busca que se aumente el uso global de la inteligencia artificial en actividades cotidianas

La empresa detrás de ChatGPT busca que su empresa llegue a más países que hoy están "rezagados" en la adopción de este tecnología. La próxima semana, presentarán los resultados de su programa.

OpenAI lleva adelante una estrategia para convencer a los diferentes países del mundo a que construyan más centros de dato y fomenten el uso de la IA en diferentes áreas, como la educación, la preparación ante catástrofes y la sanidad.

La iniciativa denominada "OpenAI para países" busca expandir el alcance global de los productos de la compañía y reducir la brecha tecnológica entre los países con fuerte adopción de IA y aquellos que aún carecen de capacidades suficientes, según detalló la empresa.

El programa también apunta a profundizar el uso de sus herramientas y a demostrar que los sistemas de IA actuales pueden abordar tareas mucho más complejas de lo que suele percibirse . “La mayoría de los países todavía están muy lejos de lo que los sistemas de IA actuales hacen posible”, sostiene OpenAI en un informe que fue compartido por la agencia Reuters.

El proyecto internacional fue lanzado en mayo de 2025 y, en diciembre, la compañía incorporó al exministro de Economía del Reino Unido George Osborne para supervisar la iniciativa. Osborne, junto al director de Asuntos Globales de OpenAI, a Chris Lehane, presentará los avances del programa esta semana ante funcionarios públicos durante el Foro Económico Mundial de Davos.

OpenAI para Países se inscribe en una estrategia más amplia que consolidó a la desarrolladora de ChatGPT como uno de los actores centrales del actual boom de la inteligencia artificial . La empresa fue valuada recientemente en u$s500.000 millones y analiza una eventual salida a bolsa que podría llevar su capitalización hasta los u$s 1 billón .

El impacto de "OpenAI para países"

Hasta el momento, once países se sumaron a la iniciativa, aunque cada acuerdo presenta características propias. En Estonia, por ejemplo, el gobierno avanza en la incorporación de la herramienta educativa ChatGPT Edu en todas las escuelas secundarias. En Noruega y Emiratos Árabes Unidos, OpenAI trabaja junto a empresas locales en la construcción de centros de datos, donde además actuará como primer cliente.

La agenda de cooperación incluye otros frentes. El miércoles, ejecutivos de la firma señalaron que esperan avanzar en áreas como la planificación ante catástrofes. En Corea del Sur, en tanto, OpenAI evalúa un acuerdo con la autoridad gubernamental del agua para desarrollar un sistema de alerta y respuesta en tiempo real frente a problemas hídricos derivados del cambio climático.

El informe también expone fuertes diferencias en el nivel de adopción entre usuarios y países. Según OpenAI, su “usuario avanzado” —ubicado en el percentil 95— utiliza las capacidades de razonamiento avanzado de la plataforma siete veces más que un usuario promedio. En Singapur, donde el acceso a herramientas de IA es elevado, los usuarios envían más del triple de mensajes vinculados a programación respecto de la media global.