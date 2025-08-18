La lista de los teléfonos celulares con las mejores cámaras para fotos y videos, según un nuevo ranking







De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.

DXOMARK indicó cual es el celular con mejor cámara.

En los últimos años, las cámaras de los celulares evolucionaron significativamente con múltiples lentes y funciones avanzadas para mejorar la calidad de las fotos y de los videos. En un reciente informe se comparó la calidad de imagen de los dispositivos y las evaluaciones de la experiencia de los usuarios, para determinar cual es el celular con la mejor cámara del momento.

De esta manera, la compañía DXOMARK, una empresa francesa que realiza relevamientos sobre tecnología, colocó al Huawei Pura 80 Ultra cómo el teléfono referencia en calidad fotográfica con una valoración de 175 puntos, por sobre al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra, que obtuvo 169 puntos.

Los especialistas de DXOMARK destacan que, aunque el Huawei Pura 80 Ultra presenta ligeras variaciones en color y brillo bajo iluminación complicada, sus resultados generales son sobresalientes. Sus principales fortalezas incluyen colores vivos, detalles nítidos y exposición natural en todo tipo de iluminación; retratos con tonos de piel naturales y desenfoque de fondo suave y atractivo, además de un excelente desempeño en tomas ultra gran angular y con zoom teleobjetivo, que mantienen un gran nivel de detalle. Por último, brinda la posibilidad de realizar videos estables y fluidos con alta nitidez, incluso en movimiento.

La lista también incluye modelos de marcas como Google, Xiaomi, Apple y Honor, mientras que gigantes como Samsung o Motorola quedaron fuera del top ten por poco margen. El Galaxy S25 Ultra, por ejemplo, se ubicó en el puesto 12, y el Motorola Edge 50 Ultra en el 17.

Su rendimiento destacado se debe a sus mejoras en hardware y software que optimizan la captura de imagen en distintas condiciones.

La cámara principal incorpora un sensor de 50 MP y 1 pulgada con tecnología LOFIC, que optimiza el rango dinámico y reduce el ruido incluso en condiciones de iluminación complejas. Esta lente de apertura variable f/1.6-4 y PDAF de doble píxel cuenta con estabilización óptica (OIS) para asegurar imágenes nítidas. El módulo ultra gran angular, de 40 MP, proporciona un campo de visión amplio y sin distorsiones, mientras que el sistema de teleobjetivos dual incluye un sensor de 50 MP con dos distancias focales: 83 mm (3,7x) y 212 mm (9,4x), lo que brinda gran versatilidad al capturar sujetos lejanos. Según DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra destaca en fotografía por ofrecer colores realistas, una exposición precisa y un sistema de autoenfoque rápido y fiable. En el modo retrato, logra un bokeh natural con una excelente separación entre el sujeto y el fondo. En cuanto al vídeo, presenta mejoras gracias a una estabilización eficaz, un manejo más preciso del tono de piel y un alto nivel de detalle, incluso al utilizar el zoom. Ranking completo de celulares con mejor cámara fotográfica agosto 2025 Huawei Pura 80 Ultra – 175 puntos

Oppo Find X8 Ultra – 169 puntos

Vivo X200 Ultra – 167 puntos

Huawei Pura 70 Ultra – 163 puntos

iPhone 16 Pro Max – 161 puntos

Google Pixel 9 Pro XL – 160 puntos

Xiaomi 15 Ultra – 159 puntos

Honor Magic6 Pro – 158 puntos

iPhone 16 Pro – 157 puntos

Oppo Find X8 Pro – 157 puntos

