La red social X sufre una caída a nivel mundial en el servicio: qué pasa con la plataforma de Elon Musk

Miles de usuarios en Latinoamérica, España y Estados Unidos reportaron problemas con la plataforma.

Usuarios de todo el mundo experimentan problemas para ingresar y actualizar contenidos en X mientras la compañía no da detalles sobre la causa.

La red social X (ex Twitter) sufre una caída a nivel mundial en su servicio, de acuerdo al reporte de miles de usuarios. Cerca de las 11 explotaron los comentarios sobre consultas ya visos de problemas en el funcionamiento, dado que la plataforma muestra "una pantalla vacía", según los avisos.

Según Downdetector es una de las webs más confiables para saber si un servicio está caído en un momento puntual, alrededor de las 11 (hora argentina) empezaron a reportarse fallos, que rápidamente fueron subiendo en cantidad. Según Techradar, en Estados Unidos se han registrado más de 40.000 reportes y más de 3.000 en Reino Unido, por lo que tampoco parece algo localizado.

red social X twitter.jpg La caída de X y la queja de los usuarios. Caída de X: usuarios reportan fallas en todo el mundo Durante la caída, muchos usuarios intentaron acceder a la plataforma sin éxito, encontrando mensajes de error o feeds que no se cargaban correctamente desde la aplicación móvil y la versión web. La interrupción también se habría extendido a funcionalidades auxiliares de la plataforma.

La compañía no ha emitido comentarios oficiales sobre las causas del fallo ni ha informado plazos estimados para la normalización del servicio, generando incertidumbre entre la comunidad de usuarios que utiliza X como herramienta de comunicación y difusión

Cómo reaccionan los usuarios y el impacto de la caída El fallo se está produciendo a nivel servicio, es decir que tanto la web como la app están caídas. Si tratas de acceder, es posible que la pantalla se quede en blanco (o en negro si tienes el modo oscuro) o que veas un mensaje tipo "Algo salió mal". Accediendo desde la app nos aparece el mensaje "No se pueden recuperar los posts en este momento". Twitter es el sitio donde los usuarios suelen acudir para estar al tanto cuando ocurre algún evento importante, también cuando caen otros servicios. Cabe recordar la caída masiva de Facebook y todos sus servicios en 2019, un apagón en el que la propia Facebook usó Twitter para comunicarse con los usuarios. Hace unas semanas caía Spotify y el comunicado también llegó a través de X. En redes alternativas y foros especializados, usuarios de distintas regiones comentan que la plataforma está inaccesible o muestra un comportamiento errático, con publicaciones que no se cargan o errores constantes. Algunos reportes también señalan que la caída pareciera reflejar un fallo generalizado en la infraestructura técnica del servicio, más que problemas aislados regionales. La caída se produce en un contexto de repetidas interrupciones técnicas en la plataforma en semanas recientes, alimentando las dudas sobre la estabilidad y fiabilidad del servicio bajo su actual gestión.