La venta de celulares en China se desplomó un 23% en enero a nivel interanual

La consultora Counterpoint Research advirtió sobre la fuerte tendencia bajista que se observa, principalmente en las marcas nacionales.

A qué se deben las caídas en ventas de smartphones. MovilZona

La venta de celulares de China cayeron un 23% en enero en comparación con el año pasado, según información de Counterpoint Research. Esto se debe a una base alta en 2025 y un cambio en el momento de las promociones del Año Nuevo chino.

En sea línea, las marcas nacionales experimentaron, en su mayoría, caídas de dos dígitos en las ventas durante el primer mes del año. Lidera Xiaomi, que cayó un 36% en el año. Mientras tanto, el fabricante chino Huawei mantuvo la posición de liderazgo el mes pasado a pesar de una disminución interanual del 27% en las ventas, dijo Counterpoint en un comunicado.

celularesjpg.webp Qué celular creció en ventas en China el año pasado Apple fue la única gran marca que registró crecimiento interanual. Sus ventas en China aumentaron un 8% interanual en enero, con la serie iPhone 17 manteniendo un fuerte impulso.

Por otra parte, el mercado chino suele anticipar tendencias globales, por lo que en Latinoamérica podría volver a experimentarse un boom de Apple y sus iPhone, así como la llegada de los celulares que obtuvieron cierto éxito en territorio asiático.

