16 de febrero 2026 - 11:36

Se cayó X: los motivos de la falla y cómo consultar el estado de la red social

La red social de Elon Musk volvió a experimentar problemas este lunes. Miles de usuarios en todo el mundo se ven impedidos de usar el servicio de forma correcta.

Fallos generalizados en X generan incertidumbre entre usuarios y anunciantes sin comunicación clara de la empresa.

Según el sitio downdetector, los primeros reportes comenzaron cerca de las 11 de la mañana (hora argenitna). Por el momento, X no emitió comentarios oficiales al respecto.

red social x twitter

Se cayó X: los motivos detrás de la falla

Según Downdetector es una de las webs más confiables para saber si un servicio está caído en un momento puntual, alrededor de las 11 (hora argentina) empezaron a reportarse fallos, que rápidamente fueron subiendo en cantidad. Según Techradar, en Estados Unidos se han registrado más de 40.000 reportes y más de 3.000 en Reino Unido, por lo que tampoco parece algo localizado.

Qué hacer si X no funciona en tu celular

Frente a una caída generalizada del servicio, hay una serie de chequeos rápidos que permiten descartar fallas propias del dispositivo. Aunque el problema sea externo, estos pasos ayudan a confirmar que no se trate de un inconveniente local:

  • Revisar la conexión a internet: verificar que la red Wi-Fi o los datos móviles estén operativos probando el acceso a otras aplicaciones o sitios web.

  • Cerrar y reabrir la app: reiniciar la aplicación de X puede destrabar errores puntuales de carga o sincronización.

  • Borrar el caché: en teléfonos Android, eliminar los archivos temporales de la app suele resolver bloqueos o comportamientos erráticos.

  • Actualizar la aplicación: contar con la versión más reciente disponible en Play Store o App Store es clave para evitar fallas por incompatibilidad o errores ya corregidos.

