Las acciones de Nintendo saltaron a su máximo en dos años: los motivos







La compañía de videojuegos está en camino a cerrar un 2023 lleno de éxitos tanto en videojuegos cómo en el cine.

Las acciones de Nintendo alcanzaron su máximo en 2 años.

La compañía de videojuegos japonesa Nintendo está en camino a cerrar un 2023 de muchos éxitos, apalancado por The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Super Mario Bros. Wonder y la película del fontanero. Este martes, en especial, sus acciones saltaron a un máximo en dos años.

Las acciones cerraron a ¥6.382 este martes. Al abrir el mercado este miércoles, el precio inmediatamente siguió subiendo hasta un ¥6.780.

Es el precio más alto desde junio de 2021 y, según el columnista de Bloomberg Gearoid Reaidy, el salto más grande desde diciembre 2020.

El motivo por el que las acciones de Nintendo alcanzaron su máximo en 2 años the legend of zelda breath of the wild The Legend of Zelda: Breath of The Wild (2017). Nintendo El motivo detrás de la suba en sus acciones no tiene que ver con los videojuegos, curiosamente, sino con el cine. Tras el éxito de la película de Super Mario Bros. y después de años de especulaciones, Nintendo confirmó este martes que trabaja en un film live-action de The Legend of Zelda.

La película estará dirigida por Wes Ball (Maze Runner y la próxima a estrenarse Kingdom of the Planet of the Apes). La producción estará a cargo de Shigeru Miyamoto (creador de la franquicia de videojuegos) y Avid Arad (histórico productor de películas de superhéroes). Además, estará financiada mayoritariamente por Nintendo y en parte minoritaria por Sony Pictures. En 2022, Nintendo compró la compañía Dynamo Pictures y la transformó en Nintendo Pictures Ltd. En abril de 2023 estrenaron la película animada de Super Mario Bros. (junto al estudio de Universal, Illumination, conocido por sus películas de los Minions) que llegó a recaudar más de 1,3 mil millones de dólares en todo el mundo. Nintendo dio su reporte trimestral a accionistas: ya vendió 132,46 millones de Nintendo Switch En su última reunión de accionistas, Nintendo anunció que la Switch ya vendió más de 132,46 millones de unidades. En el último trimestre, Nintendo reportó ganancias por ¥334.9, en línea con las expectativas de los analistas. La Switch ahora deberá vender 21 millones más de unidades para volverse la consola más vendida de la compañía (superando 154 millones de la Nintendo DS). Si supera las 155 millones de unidades vendidas será la consola más vendida de la historia.

