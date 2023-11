The Legend of Zelda llega al cine: Nintendo confirmó que trabaja en el live-action del videojuego

Este año, Nintendo concretó sus ambiciones de entrar en el mundo del cine con el exitoso estreno de la película animada de Super Mario Bros. Ahora, confirmó que trabaja en una película live-action de su otra franquicia de videojuegos más conocida: The Legend of Zelda .

La película estará dirigida por Wes Ball (Maze Runner y la próxima a estrenarse Kingdom of the Planet of the Apes). La producción estará a cargo de Shigeru Miyamoto (creador de la franquicia de videojuegos) y Avid Arad (histórico productor de películas de superhéroes). Además, estará financiada mayoritariamente por Nintendo y en parte minoritaria por Sony Pictures.

Shigeru Miyamoto , histórico desarrollador de videojuegos y creador de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda , se refirió al anuncio de la película."He estado trabajando en la película live-action por muchos años ya", reveló en un comunicado oficial de Nintendo .

Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.

"Le he pedido a Avi-san que produzca la película conmigo y ahora oficialmente hemos comenzado a desarrollar el film con Nintendo muy involucrada en la producción", explicó Miyamoto y completo: "Va a llevar tiempo hasta que la terminemos, pero espero que estén esperándola".

De qué tratan los videojuegos de The Legend of Zelda, la próxima película de Nintendo

zelda The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998 definió los videojuegos de aventura en 3D. Nintendo

Zelda es, sin duda, la segunda franquicia más importante para Nintendo después de Mario. Su último lanzamiento, Tears of The Kingdom, es uno de los juegos más aclamados de 2023, vendiendo más de 10 millones de copias en solo tres días y consiguiendo mayormente puntuaciones perfectas por parte de la crítica.

La historia de The Legend of Zelda ha variado con sus distintas iteraciones desde 1986, pero fundamentalmente hay algunos pilares que se mantienen: El protagonista es Link, un joven valiente que recibe el llamado a la aventura cuándo debe rescatar o asistir a la Princesa Zelda para salvar al reino de Hyrule de los planes del malvado Ganon. Con el correr de los años, el rol de la princesa fue cambiando para ajustarse a un rol más prominente en la actualidad. Algo que siempre se sostuvo es que Link debe ser un conducto para que los jugadores se sientan protagonistas de la aventura, la exploración y los combates.

Hace algunos años, circularon rumores de una serie en manos de Netflix pero los reportes aseguran que la filtración de su existencia causó que Nintendo cancelara el proyecto.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Tráiler oficial The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el último juego publicado de la franquicia. Nintendo

Desde su primer videojuego en 1986, muchos de sus títulos redefinieron el futuro de la industria por completo. "A Link To The Past" (1991) estableció muchos de los principios de los juegos de aventuras, "Ocarina of Time" (1998) las bases de estos juegos en tres dimensiones y "Breath of the Wild" (2017) los mundos abiertos contemporáneos.

Este último es el videojuego de la franquicia más vendido hasta ahora, con más de 32 millones de unidades. La franquicia, incluyendo todos sus juegos, lleva vendidas más de 160.491 millones de unidades en todo el mundo.