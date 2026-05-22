La Justicia suspendió las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio + Agregar ámbito en









La decisión fue firmada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El interventor designado por el Tribunal es el Dr. Alberto Biglieri, con amplias facultades, y a quién le encomendaron la convocatoria a nuevas elecciones.

El fallo judicial golpea de lleno a Abel Furlán, uno de los principales referentes sindicales opositores a la CGT, y abre una nueva disputa política dentro del mapa gremial argentino.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones llevadas a cabo en la seccional UOM a pedido de la oposición, descabezó a la conducción a nivel local y nacional e intervino el gremio. La medida tiene un impacto político nacional porque el secretario general reelegido, Abel Furlán, es uno de los dirigentes que lleva adelante el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), un polo opositor que le disputa a la CGT. Desde el oficialismo de la UOM negaron las acusaciones y defendieron los comicios.

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Con las firmas de los jueces Víctor Pesino y María Dora González, la Cámara laboral avanzó con un fallo de enorme impacto dentro del sindicalismo argentino. La resolución hizo lugar al planteo presentado por la Lista Naranja de Campana y declaró inválidas las elecciones realizadas en esa seccional entre el 2 y el 4 de marzo. A partir de allí, el tribunal extendió la nulidad a los comicios nacionales del 18 de marzo, donde Abel Furlán había sido reelegido al frente de la UOM.

La decisión judicial no se limitó únicamente a cuestionar el proceso electoral. Además, dispuso el desplazamiento inmediato de las autoridades surgidas de esas elecciones tanto en Campana como en la conducción nacional del sindicato y avanzó con la intervención judicial del gremio por un período de 180 días. El encargado de conducir esa etapa será el abogado Alberto Biglieri, quien tendrá atribuciones de administración, control y fiscalización, además de la responsabilidad de convocar a nuevos comicios.

Las irregularidades que detectó la Cámara El expediente se originó tras una denuncia impulsada por la oposición interna, que cuestionó distintas situaciones ocurridas durante la votación. En su voto, el juez Pesino apuntó especialmente contra el funcionamiento de la Junta Electoral y calificó como “inadmisible” que los fiscales opositores hubieran sido obligados a quedarse durante la noche en la sede del oficialismo para custodiar las urnas, una tarea que —según sostuvo— debía recaer sobre las autoridades electorales.

En paralelo, el fallo abrió otra discusión política y judicial alrededor de la figura de Pesino. Sobre el magistrado pesan cuestionamientos vinculados a su continuidad en la Cámara laboral tras la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno, que habilitó la permanencia de jueces mayores de 75 años. Su nombre ya había generado controversia tiempo atrás, cuando decidió apartarse de la causa impulsada por la CGT contra la reforma laboral del Ejecutivo.

Otro de los puntos centrales de la resolución fue el incumplimiento de una medida cautelar previa. El 17 de marzo de 2026, la misma Cámara había ordenado suspender las elecciones nacionales previstas para el día siguiente hasta resolver la impugnación presentada por la oposición en Campana. Sin embargo, la conducción de la UOM avanzó igual con la votación. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, sostuvo Pesino en el fallo. Para el tribunal, la nulidad de la elección seccional arrastró automáticamente la validez de la elección nacional, ya que los representantes de Campana integraban el Colegio Electoral encargado de designar al secretario general del sindicato. viewer.seam La Cámara entendió además que, tras anular ambos procesos electorales y con los mandatos anteriores vencidos desde marzo de 2026, el gremio quedó formalmente acéfalo tanto en la estructura local como en la conducción nacional. Ese escenario fue el que terminó justificando la intervención judicial.

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