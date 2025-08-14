Los argentinos y las redes sociales: aseguran que cerca del 60% necesita estar en línea constantemente







Un reciente estudio analizó los intereses de los contenidos consumidos en línea por los argentinos. Allí se reveló sobre la "necesidad de revisarlas" día a día.

El 60% de los argentinos siente la necesidad de revisar sus redes sociales diariamente.

De acuerdo a un reciente informe, se conoció la lista de intereses que tienen las personas en el país para consumo de contenido en redes sociales. Allí, se reveló que "seis de cada diez argentinos tiene la necesidad de revisar sus redes diariamente".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dato surgió de un informe reciente de la consultora Kantar Ibope Media: allí revelaron que 6 de cada 10 argentinos "manifestó la necesidad" de revisar sus plataformas a lo largo del día y esto confirma "la tendencia hacia una hiperconectividad".

La música lidera el ranking de intereses en el consumo de contenido en redes sociales, con el 51%. A esta la siguió la gastronomía (41%), las noticias (39%), el cine (39%) y la tecnología (33%).

celulares redes.webp La música lidera el ranking de intereses en el consumo de contenido en redes sociales, seguida por gastronomía y noticias. La relación de los argentinos con las redes: 6 de cada 10 argentinos las revisan diariamente Esta jerarquía sugiere una búsqueda de experiencias "tanto emocionales como prácticas", con los usuarios acudiendo a sus plataformas favoritas en busca de entretenimiento, inspiración o información relevante, según el comunicado.

El análisis de la consultora internacional define el consumo argentino como "intensamente conectado", con intereses culturales variados, que entrelaza pantallas, conversaciones y formas nuevas de estar presente en el mundo.

El vínculo entre televisión y redes sociales también cobra fuerza, al punto que una parte importante del público no sólo consume ambos medios en simultáneo, sino que también interactúa activamente con el contenido televisivo en tiempo real. Comentarios, opiniones y reacciones circulan en redes mientras los programas están al aire, lo cual produce "una experiencia compartida que extiende la vida útil de los productos audiovisuales más allá de la pantalla". El seguimiento a personalidades influyentes —como celebridades, influencers y videobloggers— es otra dimensión destacada del informe. La adhesión a estas figuras señala cómo los usuarios eligen referentes digitales que no solo entretienen, sino que también influyen en tendencias y generan conversación social. Hallazgos del estudio Entre los principales hallazgos de la investigación, se enumeran: El 60% de los argentinos siente la necesidad de revisar sus redes sociales diariamente.

El 41% sigue a alguien famoso/a.

sigue a alguien famoso/a. El 35% accede, en promedio, más de 10 veces al día a sus redes.

accede, en promedio, más de 10 veces al día a sus redes. El 31% de los encuestados tiene la costumbre de l eer comentarios en las redes sociales sobre los programas que mira en la televisión.

de los encuestados tiene la costumbre de l El 28% hace comentarios en las redes sobre los programas que mira .

hace . Los principales contenidos que consumen los argentinos: el 50% música, 41% comida, 39% noticias, 39% cine/televisión y 33% tecnología.

Temas Redes sociales