El boom de los NFT: cuáles fueron los más importantes del 2021

image.png

Everydays: The First 5.000 Days

Conocido con el seudónimo Beeple, el artista Mike Winkelmann vendió este collage digital en formato NFT por u$s 69 millones de en la casa de subastas Christie’s y se trata de un collage de dibujos y animaciones realizados durante 5000 días consecutivos.

1.jpg

EtherRock

En agosto, el dibujo de una roca EtherRocks se vendió por u$s1,3 millones a un comprador anónimo. La variedad de 100 rocas virtuales tiene un valor de 300.000 dólares cada una. Estas piezas funcionan como artículos coleccionables e irreproducibles, al igual que las obras de arte clásicas. Algunas se venden en criptomonedas y otros pueden adquirirse con dinero común y corriente.

1.jpg

A comienzos del año, Jack Dorsei, el fundador de Twitter, vendió como NFT el primer tuit de la historia. "just setting up my twttr", decía aquel mensaje que el propio Dorsei publicó en la flamante red social y que en marzo alcanzó un precio de casi u$s3 millones.

El comprador fue Sina Estavi, el CEO de Bridge Oracle.

Espec-NFT2.jpg

"Niña desastre"

La foto de la niña Zoe Roth frente a una casa incendiada es uno de los memes más populares de Internet. En 2021, su protagonista -que al momento de la imagen tenía cinco años y ahora, 21- decidió convertir esa famosa postal en dinero. No le fue mal: alcanzó un precio de u$s 500 mil. Ese retrato que pasó a la fama en la web había sido tomado por el padre de Roth, quien acudió con la niña a ver el incendio de una vivienda a unas cuadras de donde vivían.

Cámara en mano, el hombre sacó la foto sin saber que se convertiría en una de las más populares de las redes sociales.

Espec-NFT1.jpg

Chloe

Otro meme que se convirtió en NFT es el de la niña Chloe, que alcanzó la fama por un video en 2013. En él, puede vérsela sentada en su sillita, a bordo del auto de su familia. Su expresión de confusión ganó rápida visibilidad en redes.Este año, el NFT fue adquirido por 25 ether (ETH), lo que representa unos USD 76.577 al precio actual de mercado, según el índice de precios de CriptoNoticias,

christies-wikipedia-nft-01 (1).jpg

Wikipedia

Al igual que ocurrió con Twitter, la primera entrada de Wikipedia, la popular enciclopedia online, será subastada como NFT esta semana por la casa Christie's. El mensaje fue escrito por su fundador, Jimmy Wales, y comenzó con un precio de base de apenas u$s 100.Sin embargo, los subastadores son optimistas con respecto al monto final y creen que alcanzará cientos de miles de dólares. Aquel texto primerizo data de hace 20 años.

La imagen, en formato JPEG, es interactiva y el comprador podrá "editarla" para "recrear la experiencia de construir Wikipedia", antes de que "vuelva al estado inicial gracias a un temporizador", escribe Christie's.