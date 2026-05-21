Accionistas de Samsung se opusieron al acuerdo salarial con los sindicatos

Se trata de una medida contra la firma de un aumento celebrado en las últimas horas. Este consenso aún debe ser ratificado por los miembros sindicados en una votación que puede extenderse hasta fin de mes.

La respuesta llegó luego de la firma de un aumento salarial del 6% entre la dirección y las organizaciones sindicales de la firma.

Un grupo de accionistas de Samsung Electronics se opuso este jueves a un acuerdo alcanzado con los sindicatos para repartir los beneficios generados por el auge de la inteligencia artificial (IA), al considerar que es ilegal.

Una huelga prevista a partir de hoy en Corea del Sur fue suspendida el miércoles, tras la firma de un acuerdo salarial entre la dirección y las organizaciones sindicales que estipulaba un aumento del 6,2% en total, con ventajas adicionales.

En particular, se establecerá una partida especial de primas, equivalente al 10,5% de los resultados de la división estrella de semiconductores, sin límite máximo de pago, pero condicionada al cumplimiento de ambiciosos objetivos anuales de beneficio operativo.

Este acuerdo de principio aún debe ser ratificado por los miembros sindicados, con una votación que comenzará el sábado y se prolongará hasta el 28 de mayo. Sin embargo, un influyente grupo de accionistas denominado " Korea Shareholder Action Headquarters " afirmó que algunas disposiciones del acuerdo preliminar eran ilegales, durante una concentración cerca de la residencia del presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong.

Este grupo sostiene que las negociaciones relativas a las "primas vinculadas al beneficio operativo" no fueron "objeto de una resolución en la junta general de accionistas" y carecen de "validez jurídica" a la luz de la legislación surcoreana.

Si Samsung Electronics y su sindicato ratificaran el acuerdo "eludiendo" los procedimientos requeridos, el grupo advierte que recurrirá "a todos los medios legales a su alcance" para "bloquear cualquier desembolso de fondos".

Samsung.jpg Solo Samsung Electronics, mayor proveedor mundial de chips de memoria, genera el 12,5% del PIB de Corea del Sur y este producto representa el 35% de las exportaciones del país.

Los chips de memoria de Samsung se encuentran en todo tipo de dispositivos, desde la electrónica de consumo hasta los procesadores de ordenador, y sus modelos de última generación se utilizan para ampliar los centros de datos de inteligencia artificial.

En abril, Samsung anunció que su beneficio operativo del primer trimestre se había disparado aproximadamente un 750% con respecto al año anterior, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares por primera vez este mes.

El impacto económico de una huelga podría haber sido importante: solo Samsung Electronics, mayor proveedor mundial de chips de memoria, genera el 12,5% del PIB de Corea del Sur y este producto representa el 35% de las exportaciones del país.

Samsung no logra acuerdo sindical y crece el riesgo de una huelga que comprometerá la economía de Corea del Sur

Samsung atravesó un importante conflicto sindical que amenazaba con complejizarse luego de que fracasaran las negociaciones salariales con sus trabajadores. En este escenario, creció la preocupación de una huelga masiva que tuviera impacto sobre la producción global de chips y la economía de Corea del Sur.

El eje central de la disputa giró alrededor de las bonificaciones que reciben los empleados, ya que el sindicato cuestionaba la diferencia salarial respecto de SK Hynix, principal rival local de Samsung en el negocio de semiconductores. Las conversaciones entre la empresa y el sindicato terminaron sin acuerdo este miércoles, tras dos jornadas de negociaciones intensivas mediadas por el Gobierno surcoreano.

La magnitud del conflicto llevó incluso al Ejecutivo a convocar una reunión de emergencia entre distintos ministros. Según informó la oficina del primer ministro Kim Min-seok, el funcionario pidió monitorear de cerca la situación “teniendo en cuenta la gravedad del impacto en la economía nacional”.