Generar videos con IA ahora es más fácil con la integración de Omni, el nuevo modelo de Google

Este sistema ya se encuentra disponible para utilizar en Gemini, tanto desde la versión web como desde la aplicación móvil.

Google también confirmó integración con Google Flow y con herramientas destinadas a creadores de contenido en YouTube.

Google presentó una nueva actualización para Gemini enfocada en la generación y edición de videos con la integración de su modelo Inteligencia Artificial . La compañía incorporó el modelo Omni, una herramienta que promete mejorar el realismo de las producciones audiovisuales y ampliar las posibilidades creativas para usuarios y desarrolladores.

La presentación ocurrió durante el evento Google I/O en Mountain View, California. El anuncio estuvo a cargo de Koray Kavukcuoglu, uno de los referentes de inteligencia artificial dentro de la empresa y responsable de la arquitectura de IA de Google.

La empresa busca repetir el impacto que consiguió Nano Banana durante el año pasado. Ese modelo permitió crear y editar imágenes mediante inteligencia artificial y ayudó a masificar varias funciones de Gemini entre usuarios de todo el mundo. La principal novedad de Omni está en la generación de videos a partir de distintos tipos de contenido. El sistema acepta texto, imágenes, audio y archivos de video como referencias para producir escenas audiovisuales de alta calidad.

Google desarrolló Omni como un sistema capaz de generar contenido audiovisual, desde múltiples entradas al mismo tiempo . El modelo puede interpretar imágenes, texto, audio y videos para producir un único resultado coherente. La compañía lanzó inicialmente Gemini Omni Flash, el primer integrante de esta nueva familia de herramientas de inteligencia artificial. El sistema ya funciona para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra desde la aplicación Gemini y desde Google Flow.

Google también anunció acceso gratuito para usuarios de YouTube Shorts y de la aplicación YouTube Create. La empresa indicó que la expansión comenzará durante esta misma semana. Los desarrolladores y clientes empresariales podrán acceder al modelo mediante APIs dentro de las próximas semanas. Google busca integrar Omni dentro de distintos entornos de producción audiovisual y herramientas digitales.

Los usuarios pueden modificar escenas mediante indicaciones escritas en lenguaje natural sin necesidad de herramientas de edición tradicionales. El modelo interpreta cada instrucción como una continuidad de la anterior. El sistema mantiene coherencia entre personajes, movimientos, escenarios y narrativa general de la escena.

Los usuarios pueden transformar ambientes completos, agregar personajes, incorporar objetos o modificar ángulos de cámara a partir de comandos de texto. Gemini Omni también permite alterar acciones específicas dentro de un video grabado previamente.

Google mostró ejemplos donde una escena cambia de estilo visual mientras el personaje avanza dentro del plano. El sistema también demostró capacidad para generar superficies líquidas, materiales reflectantes y efectos especiales complejos. La herramienta incorpora una comprensión más detallada de conceptos físicos como gravedad, energía cinética y dinámica de fluidos. Esa mejora apunta a construir escenas con movimientos y comportamientos más realistas.

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Seguridad digital para las creaciones con IA de Google

Google informó que todos los videos creados con Omni incorporan la marca de agua digital SynthID. El sistema permite identificar contenido generado mediante inteligencia artificial y verificar su origen. La compañía habilitó herramientas de verificación desde la aplicación Gemini, Gemini en Chrome y el buscador de Google. El objetivo apunta a transparentar la procedencia del contenido audiovisual creado con IA.

SynthID funciona como un protocolo de seguridad destinado a etiquetar material generado artificialmente. Google busca reducir confusiones relacionadas con videos modificados o escenas creadas digitalmente. La empresa también confirmó que continúa evaluando funciones vinculadas con modificación de voz y edición de audio. Google todavía trabaja sobre esas capacidades antes de habilitarlas para el público general.