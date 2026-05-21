Videojuegos: ratifican la fecha de lanzamiento del GTA VI + Agregar ámbito en









Take-Two volvió a ratificar la fecha de lanzamiento de GTA VI y proyecta ingresos récord para 2027, impulsados por el estreno del videojuego más esperado del mercado y el fenómeno sostenido de la saga Grand Theft Auto.

Tras años de retrasos, rumores y cambios de cronograma, la nueva entrega de Rockstar aparece como el gran motor financiero de Take-Two y como uno de los lanzamientos culturales más importantes de la década. GTA

El videojuego más esperado de la historia estará disponible a partir del próximo 19 de noviembre, según ratificó la empresa Take-Two, encargada de distribuir GTA VI. A pesar de que la fecha no se corrió, el anuncio es noticia por la cantidad de veces que el juego cambió su fecha de lanzamiento, inicialmente pronosticado, para febrero de 2022.

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En el informe financiero presentado por la compañía, GTA VI aparece como la gran apuesta del calendario de lanzamientos y el producto que debería empujar a la empresa hacia cifras históricas durante su año fiscal 2027. En otras palabras, no se trata solamente de un videojuego: Take-Two ya lo piensa como el principal motor económico de toda su estructura para los próximos años.

El CEO de la empresa, Strauss Zelnick, sostuvo que el desempeño económico del año fiscal 2026 fue “excepcional” y aseguró que todas las divisiones superaron las previsiones iniciales. Sin embargo, el foco ya está puesto en lo que viene. Según el ejecutivo, el ejercicio fiscal 2027 debería marcar “niveles récord” para la compañía, principalmente gracias al lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Los números reflejan la expectativa. Take-Two proyecta ingresos netos de entre u$s8.000 y u$s8.200 millones para el período que finalizará el 31 de marzo de 2027, una cifra ampliamente superior a los u$s6.720 millones registrados durante el ejercicio anterior.

La expectativa financiera alrededor del juego también confirma algo que la industria sabe desde hace años: la franquicia Grand Theft Auto continúa siendo uno de los activos más rentables y populares del entretenimiento mundial. Incluso antes de la salida de GTA VI, tanto GTA V como GTA Online siguen figurando entre las principales fuentes de ingresos de la empresa.

A más de una década del lanzamiento de GTA V, Rockstar mantiene una comunidad activa gigantesca y un fenómeno cultural que atraviesa generaciones. Por eso, cada anuncio vinculado a GTA VI genera repercusiones globales, especialmente después de años de filtraciones, retrasos y especulaciones sobre su fecha definitiva de salida.

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