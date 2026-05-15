Robots humanoides: cómo será el despliegue de una industria que apunta a facturar u$s750.000 millones

Con la llegada de la inteligencia artificial, la robótica subió a un nuevo nivel. Casos reales como el de BMW o Japan Airlines demuestra que la industria se preparaa desembarcar con firmeza en líneas de producción y servicios.

Archivol. En los últimos meses, empresas como Japan Airlines o BMW anunciaron la incorporación de robots en sus líneas de atención o producción.

Los robots humanoides dejaron de ser una promesa futurista confinada a laboratorios y ferias tecnológicas para comenzar a insertarse en industrias concretas, líneas de producción y servicios cotidianos . Con avances acelerados en inteligencia artificial, sensores y autonomía operativa, las grandes compañías tecnológicas ya proyectan un mercado que podría generar ingresos de entre u$s300.000 y u$s750.000 millones en los próximos 10 años.

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La evolución más reciente no pasa únicamente por el hardware o la mecánica de estos sistemas, sino por la incorporación de inteligencia artificial como núcleo de decisión y aprendizaje. El objetivo de fondo es dotar a estas máquinas de una autonomía cognitiva capaz de replicar movimientos humanos, interactuar con personas y operar en entornos complejos con mayores niveles de precisión y seguridad.

Hoy, el despliegue ya empezó. La española Pal Robotics desarrolla robots capaces de aprender movimientos humanos y reproducirlos en sectores como el textil, la investigación y la salud. Otros modelos ya realizan tareas de hostelería , responden preguntas o incluso ejecutan coreografías en eventos públicos.

En paralelo, grandes fabricantes industriales comenzaron a incorporarlos en procesos productivos. BMW anunció recientemente el uso de androides dentro de sus líneas de ensamblaje , mientras que Japan Airlines ya utiliza robots para carga y descarga de equipaje en algunos aeropuertos.

La carrera tecnológica también involucra a gigantes como Hyundai y Boston Dynamics , que diseñaron robots autónomos capaces de levantar hasta 50kg y operar bajo condiciones climáticas extremas.

La aerolínea de bandera nipona ya implementa robots humanoides en su línea de carga.

China, por su parte, acelera el despliegue masivo. Allí, decenas de robots humanoides participaron en exhibiciones deportivas y eventos públicos de gran escala, mientras miles de unidades ya son utilizadas en servicios de teleasistencia para detectar caídas o incidentes domésticos, aunque todavía bajo supervisión humana.

La llegada de la inteligencia artificial: el “cerebro” que le faltaba a los robots

El consenso del sector marca que el verdadero salto de la robótica humanoide dependerá menos de la evolución física de las máquinas y más de la sofisticación de los sistemas de inteligencia artificial que las controlan.

Ese avance permitiría a los robots adquirir una autonomía operativa mucho más amplia, interpretar entornos dinámicos y tomar decisiones en tiempo real dentro de ámbitos industriales, sanitarios o domésticos.

Robot humanoide Tesla.png Optimus, la apuesta de Tesla. Tesla

Aun así, el cambio no está exento de desafíos importantes vinculados a la seguridad, la regulación, los costos y el impacto ético del reemplazo parcial de tareas humanas.

Un informe de la consultora alemana Roland Berger proyecta que los fabricantes de robots humanoides podrían generar ingresos de entre u$s300.000 y u$s750.000 millones hacia 2035. A más largo plazo, el mercado podría alcanzar los u$s4 billones, una magnitud comparable con la industria automotriz global.

El estudio también refleja las diferencias estratégicas entre las principales potencias tecnológicas. Estados Unidos mantiene una fuerte ventaja en inteligencia artificial y financiamiento privado, aunque con menor capacidad de producción industrial. China apuesta al volumen y al despliegue acelerado de robots, mientras que Europa conserva una base industrial sólida, aunque con menores niveles de inversión.

Según Roland Berger, China ya produce 30 veces más robots que Estados Unidos y 150 veces más que Europa. Además, la consultora estima que los costos caerán de manera significativa en la próxima década: hacia 2035, los modelos básicos podrían costar alrededor de u$s8.000 y los androides más avanzados unos u$s30.000.