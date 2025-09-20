Nuevo círculo rojo en Instagram: ¿se puede eliminar este ícono de las historias?







La función aparece en cuentas seleccionadas de Meta y alerta sobre publicaciones próximas a desaparecer, mostrando un temporizador visual como recordatorio.

Instagram trabaja en pruebas experimentales de la plataforma, pero no se encuentra en todos los dispositivos.

Instagram sigue innovando con funciones que buscan mejorar la experiencia de sus millones de usuarios. Una de las últimas novedades es la aparición de un círculo rojo en las historias de la app, un ícono que generó curiosidad y confusión en la comunidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este pequeño símbolo, en forma de reloj, parece estar en fase de prueba A/B, ya que no todos los dispositivos ni cuentas lo muestran, sugiriendo que Meta está evaluando su recepción antes de implementarlo de manera global. Además, la ausencia de detalles oficiales por parte de la compañía de Mark Zuckerberg aumenta la especulación y motiva que quienes usan la plataforma busquen alternativas o estrategias para comprender su funcionamiento.

INSTAGRAM LOGO

¿Qué es el círculo rojo en las historias de Instagram? El círculo rojo que apareció recientemente en algunas stories funciona como un indicador de tiempo limitado. Su diseño recuerda a un reloj y se coloca en la parte inferior de las historias. Cuando aparece, señala que lo que estás viendo está cerca de desaparecer y que solo queda un período corto para visualizarla antes de que caduque.

Actualmente, la función se encuentra en una fase experimental. No todas las cuentas ni dispositivos muestran el ícono, lo que apunta a que Instagram está realizando pruebas A/B para medir la reacción de los usuarios antes de decidir si lo convierte en una función permanente. Esta dinámica también significa que la información sobre la novedad se basa en observaciones de la comunidad y no en documentación oficial de Meta.

Entre los usuarios, se generaron muchos debates sobre su utilidad. Para algunos, sirve como recordatorio visual del tiempo que resta para ver el contenido; mientras que otros lo perciben como un elemento innecesario que interfiere con la experiencia de navegación. Círculo rojo en Instagram: ¿cómo puedo quitar este ícono? Por el momento, no existe ninguna opción dentro de la aplicación que permita eliminar o desactivar el círculo rojo. La función es automática y forma parte del diseño experimental que Instagram está probando. No se trata de un error ni de un ajuste opcional, sino de una característica que se despliega selectivamente en ciertas cuentas y dispositivos. La única manera de que el ícono desaparezca es esperar a que la historia caduque o a que Instagram decida retirar la herramienta si no se convierte en permanente.

Temas Instagram

Meta