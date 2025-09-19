Tras reunión conjunta, Donald Trump y Xi Jinping avanzan en acuerdo sobre TikTok







EEUU y China discutieron comercio, fentanilo y la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, Donald Trump y Xi Jinping destacaron avances para un acuerdo por TikTok.

Trump afirma haber logrado avances con Xi para concretar un acuerdo largamente buscado sobre TikTok

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping, mantuvieron una reunión este viernes por la mañana. La plática virtual "fue muy buena" en palabras del estadounidense, que comentó algunos temas de la charla: avances para concretar un acuerdo largamente buscado sobre TikTok, comercio, fentanilo y la búsqueda de la paz entre Ucrania y Rusia.

EEUU y China, se encuentran negociando hace años, un acuerdo por la plataforma TikTok. De darse como indicó Trump, culminaría un esfuerzo de años que comenzó durante el primer mandato del presidente estadounidense y se convirtió en un factor clave en las negociaciones más amplias entre el país norteamericano y el occidental, en los últimos meses.

Las optimistas declaraciones de Donald Trump luego de su hablar con Xi Jinping “Avanzamos en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok”, declaró Trump en una publicación en Truth Social. “La llamada fue muy buena; volveremos a hablar por teléfono. Agradecemos la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)”.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg Donald Trump y Xi Jinping

Xinhua, un servicio de medios estatal chino, informó que Xi le dijo a Trump que “el gobierno chino respeta las decisiones corporativas y da la bienvenida a las negociaciones comerciales que siguen las reglas del mercado y producen soluciones consistentes con las leyes chinas y los intereses equilibrados”.



Por otra parte, un portavoz de ByteDance señaló en un comunicado tras la llamada: “Agradecemos al presidente Xi Jinping y al presidente Donald J. Trump por sus esfuerzos para preservar TikTok en Estados Unidos”, declaró y agregó que “ByteDance trabajará conforme a la legislación aplicable para garantizar que TikTok siga estando disponible para los usuarios estadounidenses a través de TikTok US”. Es importante recordar que ByteDance, es la empresa estatal China, dueña y fundadora de la red social más importante de aquel país.