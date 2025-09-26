OpenAI lanza Pulse, su nueva herramienta integrada en ChatGPT para generar informes automáticos

Se conecta con Gmail y Google Calendar, aprende de los hábitos del usuario y entrega resúmenes interactivos con recomendaciones clave para organizar el día de manera eficiente.

OpenAI presentó Pulse, una nueva función de ChatGPT que genera informes automáticos personalizados cada mañana, integrando correo, agenda y noticias para optimizar la rutina diaria de los usuarios.

OpenAI presentó Pulse , una nueva función con inteligencia artificial pensada para facilitar la rutina diaria de los usuarios mediante informes personalizados generados automáticamente. La propuesta central de la compañía es concentrar información relevante y recomendaciones clave cada mañana, evitando que los usuarios deban revisar varias aplicaciones por separado.

La herramienta se integra en ChatGPT y funciona de manera asíncrona mientras el usuario duerme, entregando entre cinco y diez resúmenes sobre noticias, agenda y tareas pendientes. La intención es optimizar la toma de decisiones y priorizar actividades desde primera hora del día.

Cada informe se muestra mediante tarjetas interactivas que combinan textos e imágenes generadas por IA. Los usuarios pueden profundizar en temas específicos y continuar la conversación directamente desde la aplicación, haciendo que la experiencia sea más dinámica y personalizada.

Pulse tiene la capacidad de aprender de los hábitos y preferencias de cada persona. Al integrarse con servicios como Gmail y Google Calendar a través de los Connectors de ChatGPT, revisa correos, resalta mensajes importantes y presenta la agenda priorizada, simplificando la organización diaria.

La función también permite activar la memoria de ChatGPT, lo que ajusta los informes a rutinas, proyectos personales o intereses familiares. Durante demostraciones, la plataforma mostró su versatilidad al generar informes sobre deportes, itinerarios de viaje e incluso sugerencias de disfraces.

Con la integración de Gmail y Google Calendar, Pulse se convierte en un centro de productividad. Además de resumir correos y citas, la herramienta puede recomendar restaurantes, actividades o lugares según las preferencias del usuario, convirtiendo la mañana en una planificación más eficiente.

Activar Pulse es sencillo para suscriptores del plan Pro de ChatGPT, con un costo mensual de u$s200. Solo hace falta acceder a la pestaña correspondiente, conectar las aplicaciones deseadas e indicar los intereses principales. OpenAI planea ampliar la disponibilidad a otros niveles de suscripción a medida que aumente la capacidad de sus servidores.

El rendimiento de Pulse depende de la complejidad de los informes solicitados. Mientras que la síntesis de correo, agenda y noticias se realiza con rapidez, informes más extensos pueden requerir mayor capacidad de procesamiento. Se recomienda definir prioridades, vincular las aplicaciones relevantes y enviar retroalimentación constante para optimizar la precisión y personalización de cada informe.