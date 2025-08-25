Período de prueba de Starlink: lo que debes saber sobre la devolución en 30 días en Argentina

El servicio de internet satelital de SpaceX, Starlink ofrece a los usuarios la posibilidad de probar su servicio con una garantía de devolución . Esta política permite evaluar el rendimiento del equipo sin asumir riesgos económicos permanentes, aunque con condiciones específicas que diferencian este beneficio de un período de prueba gratuito tradicional.

El kit inicial, que incluye la antena parabólica, router y accesorios, requiere un pago previo que cubre tanto el hardware como el primer mes de servicio. La empresa garantiza el reembolso del costo del equipo si el cliente decide devolverlo dentro del plazo establecido , aunque el pago por el primer mes de conexión no es reembolsable. Esta distinción convierte a la política en una garantía de satisfacción más que en una prueba sin costo.

La garantía de Starlink aplica exclusivamente al hardware adquirido y exige que el equipo se devuelva en perfectas condiciones. El proceso debe iniciarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del kit, incluyendo todos los componentes originales en su empaque . La compañía proporciona una etiqueta prepagada para facilitar el envío de vuelta, pero el reembolso solo cubre el valor del equipo, no el mes de servicio ya utilizado.

Para solicitar la devolución, el usuario debe acceder a su cuenta en la plataforma oficial de Starlink y seguir el procedimiento indicado. Una vez recibido y verificado el equipo, la empresa procesa el reembolso correspondiente. Este sistema protege la inversión inicial del cliente, pero no exime el pago por el período de uso efectivo del servicio.

El plazo de evaluación resulta crucial para analizar aspectos clave del servicio. La velocidad de conexión y la latencia son los primeros factores a considerar. Los usuarios deben realizar pruebas en diferentes horarios y condiciones climáticas , ya que estos elementos pueden afectar el rendimiento. Las velocidades prometidas oscilan entre 50 y 250 Mbps, pero la experiencia real depende de la ubicación y posibles obstáculos físicos.

La estabilidad de la conexión merece especial atención, particularmente en áreas con limitaciones geográficas. Árboles, edificios o relieve montañoso pueden interferir con la señal satelital. Además, la calidad del servicio al cliente durante este período proporciona información valiosa sobre el soporte técnico disponible. La atención rápida y efectiva ante problemas puede marcar la diferencia en la decisión final.

El paso a paso para realizar la devolución de Starlink

El procedimiento de devolución comienza con el inicio de sesión en la cuenta personal de Starlink. El usuario debe navegar hasta la sección de soporte y seleccionar la opción de devolución. La empresa envía por correo electrónico una etiqueta prepagada para el envío del equipo completo, que debe incluir todos los componentes originales en su caja.

El paquete debe enviarse a través del servicio de paquetería designado, conservando el comprobante de envío como respaldo. Starlink recomienda documentar con fotografías el estado del equipo antes del envío para evitar disputas. El seguimiento del proceso de reembolso se realiza a través de la plataforma, donde el cliente puede verificar el estado de su solicitud hasta la confirmación final del reembolso.