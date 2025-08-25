Reino Unido: TikTok sustituirá a cientos de moderadores humanos por inteligencia artificial

Se trata de su sede en Reino Unido, que complicaría a 300 trabajadores. Una reciente ley obliga a eliminar rápido contenidos peligrosos y la IA elimina automáticamente un 80%.

A la par, esta sustitución también se inició en otros países, con despidos y huelgas.

La plataforma TikTok decidió sustituir a cientos de moderadores humanos por inteligencia artificial (IA) . El anuncio lo hizo este viernes e informó que despedirá a cientos de empleados del departamento de confianza y seguridad para que sus tareas de comprobación y revisión se haga por algoritmos automatizados.

Según el sindicato de trabajadores de la comunicación (CWU) , cerca de 300 empleados de la división de seguridad -de un total de 500- corren peligro, en la sede británica.

La decisión llega pocas semanas después de la entrada en vigor de la UKOnline Safety Act , la ley que obliga a las plataformas digitales a eliminar rápidamente los contenidos peligrosos o ilegales.

Según informó el Financial Times, la empresa explicó en un mail que "los avances tecnológicos, como la mejora de los grandes modelos de lenguaje, están redefiniendo nuestro enfoque " de la moderación de contenidos.

Así, especificó que el trabajo de moderación y "control de calidad" ya no se llevará a cabo en la oficina de Londres, alegando los resultados ya obtenidos por sus sistemas automatizados.

Según la social china, la IA puede eliminar automáticamente el 80% de los contenidos que infringen las directrices de la plataforma, mientras que el 99% del material considerado peligroso se elimina antes incluso de que los usuarios lo denuncien.

TikTok también señala que el uso de la IA reduce en un 60% la exposición de los moderadores humanos restantes a videos violentos o traumáticos.



A la par, esta sustitución también se inició en otros países y, según documentó Euronews, en Berlín se eliminó en julio todo el departamento de confianza y seguridad, lo que provocó la huelga de 150 empleados.



Por su lado, en Malasia se despidió a unos 500 moderadores, según el South China Morning Post. En su lugar, solo unos pocos centros regionales, como los de Dublín y Lisboa, permanecen activos para las operaciones de moderación humana restantes.

Donald Trump aseguró que extenderá la fecha límite de cierre de TikTok en el país

Donald Trump extendió la fecha límite de cierre de TikTok hasta que se presente algún comprador. Considerando "muy exageradas" las preocupaciones sobre la seguridad social y privacidad relacionadas con la red social y su empresa matriz china.

Esto se generó tras la aprobación del Congreso de la prohibición de la plataforma en EEUU a menos que la empresa ByteDance vendiera su participación de control. Sin embargo, Trump extendió el plazo ya tres veces durante su segundo mandato, y la última prórroga expira el 17 de septiembre.

"Vamos a observar las preocupaciones de seguridad", le expresó el Presidente a los periodistas. "Tenemos compradores estadounidenses y hasta que la complejidad de las cosas se resuelva, simplemente extendemos un poco más", añadió. Estas declaraciones se producen luego de la apertura de una cuenta de TikTok por parte de la Casa Blanca esta semana.