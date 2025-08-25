¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?







Cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, los argentinos esperan la llegada de la tormenta de Santa Rosa. ¿Cuándo llegará este año?

La tormenta de Santa Rosa ocurre habitualmente a fines de agosto cuando el invierno comienza a retirarse. FreePik.es

A medida que se acerca el fin de agosto, la pregunta se vuelve más frecuente. ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa? a la espera de las lluvias fuertes que generalmente llegan para esta época. Lo real es que, no es posible acertar la fecha exacta de su llegada incluso cuando efectivamente exista una explicación científica para el fenómeno meteorológico conectado a la celebración de la Santa Patrona de América Latina.

El Servicio Meteorológico Nacional explica que la llamada tormenta de Santa Rosa se produce siempre en coincidencia con el fin del invierno y se acerca la primavera. En ese momento, la atmósfera cambia su forma circular y llega más aire cálido y húmero a esas regiones del país, lo que genera tormentas. Popularmente, entonces, 5 antes del 30 de agosto y 5 días después, toda tormenta que se produzca recibe el nombre.

Sin embargo, el SMN realizó un estudio en el que estudió a lo largo de los años la incidencia del fenómeno y lo real es que no siempre llueve para la fecha ni tampoco con una intensidad suficiente.

Lluvia Tormenta Clima Santa Rosa suele llegar con fuerza provocando tormentas fuertes. Mariano Fuchila

El origen de la tormenta de Santa Rosa La particular historia detrás de la gran tormenta de Santa Rosa se relaciona con la patrona de Perú y de América, que fue la primera mujer que la Iglesia Católica canonizó y fue quien impidió que un barco holandés desembarcara en su ciudad natal para invadirla.

Según el relato religioso, cuando Santa Rosa vio que estaban por llegar los invasores, se encerró en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima y comenzó a rezarle a la virgen para impedirlo. Antes de que pisaran tierra firme, se desencadenó una inmensa tormenta que logró frenar a las tropas invasoras. Santa Rosa de Lima.png Santa Rosa de Lima es patrona de América Latina. Arzobispado de Lima Santa Rosa, en realidad, había sido bautizada como Isabel, pero su madre comenzó a llamarla Rosa por lo bella que era. Cuando se confirmó, el arzobispo de Lima le cambió su nombre por Rosa y desde ese momento se la conoció de esa manera. Desde muy chica se unió a la Orden del Santo Domingo para entregar su vida plenamente a Dios. Finalmente, falleció en el año 1617 tras enfrentarse a una enfermedad muy dura. Murió cuando tenía 31 años y 50 después la iglesia la coronó como Santa.

