Starlink tiene un nuevo competidor: todo sobre el servicio de Internet recién llegado a Argentina







A pesar de la gran popularidad de esta empresa, una compañía uruguaya está ganando territorio en el mundo del internet satelital.

Starlink tiene cada vez más competencia debido al auge de varias compañías de internet satelital.

Starlink, la empresa de conexión satelital de Elon Musk, se convirtió en un servicio de internet muy popular en Argentina desde su llegada hace poco más de un año. Sin embargo, los competidores no tardaron en llegar, y uno de ellos comenzó a pisar fuerte, llamado Gallus Comunicaciones originario de Uruguay.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de Gallus, otra de las empresas de internet satelital más destacadas últimamente es Orbith, que presta sus servicios en el país hace ya varios años. Esta utiliza tecnología satelital KA, se especializa en aquellos sectores donde no llegan las redes terrestres y también apunta a zonas rurales.

Gallus: la empresa de internet satelital que desafía a Starlink gallus El servicio resulta ser una gran competencia para Starlink debido a varios factores. Este ofrece velocidades de 100 mbps de baja y 20 mbps de subida, y utiliza satélites geoestacionarios para otorgar grandes coberturas. Además, una de las mayores diferencias es su modo de distribución, ya que mientras que para obtener Starlink hay que realizar compras online, Gallus trabaja con PyMes y cooperativas de tecnología.

El servicio uruguayo ofrece planes de conexión con un valor partiendo desde los $40.000, lo que resulta ser más accesible que los planes de Starlink, que tienen un costo de $56.100. Además, la compañía tiene la ventaja de cerrar acuerdos con municipios, gobiernos provinciales y cooperativas para abastecer escuelas rurales, centros de salud y puestos de seguridad.

Debido a esto, Gallus tiene el potencial para convertirse en la empresa principal de internet satelital. Sin embargo, Starlink deberá trabajar duro para no quedarse atrás, pero para ello deberán mejorar varios aspectos que sus usuarios criticaron, como los costos elevados y la falta de atención en español.

Temas Starlink